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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.04.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Kıyafetiyle denize giren adam polisi alarma geçirdi

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Kıyafetiyle denize giren adam polisi alarma geçirdi

BURSA'dan bindiği taksiyle İstanbul'a ardından da Antalya'ya gelen bipolar hastası Ahmet T. Konyaaltı Sahili'nde polisi görünce kıyafetleriyle denize atladı. Polisten kaçmak için hızla yüzen Ahmet T. yaklaşık 1 saat süren çabalar sonucunda etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürüldü.

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  • Polisi görünce elbisesiyle denize girdi
  • Polisi görünce elbisesiyle denize girdi
  • Polisi görünce elbisesiyle denize girdi
  • Polisi görünce elbisesiyle denize girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet T.'ye 'bipolar bozukluk'(iki uçlu duygu durum bozukluğu) teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Ahmet T. ilaçlarını kullanmadı. Önceki gün evden çıkıp bir taksiye bindi. Önce İstanbul'a oradan da aynı taksiyle Antalya'ya geldi. Yakınları, kayıp ihbarında bulundukları Ahmet T.'nin Konyaaltı Sahili'nde olduğunu tespit etti. Hemen Antalya'ya gelip, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine polis, sağlık ekipleriyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ancak Ahmet T., kıyafetleri ve elindeki çantasıyla koşarak denize girip, yüzmeye başladı. Kıyıdan hızla uzaklaşan ve kıyafetlerini çıkaran Ahmet T.'nin boğulma ihtimaline karşı, Deniz Polisi çağrıldı.  Deniz Polisi'nin gelmesiyle sahile çıkan Ahmet T., yürüyüş ve spor yapıp, kumlara uzandı.

Yaklaşık 1 saatin sonunda polis, kuma oturan Ahmet T.'yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Ambulansa bindirilen Ahmet T., polis eskortu eşliğinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Yakınları, Ahmet T.'nin ilaç kullanmadığı zaman kendisini kaybettiğini söyledi.

Kıyafetiyle denize giren adam polisi alarma geçirdi


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