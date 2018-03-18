Kiwanis'ten yardım konseri

Projelerine destek amacıyla da yardım etkinliklerine ağırlık veren kulüp, bu etkinlikler kapsamında son olarak Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Taş’ın sahne aldığı bir gece düzenledi. Ankara Kiwanis Kulübü Başkanı Erdem Takçı, kulüp olarak ana faaliyet alanlarının hastanelerdeki sağlıkla ilgili hizmetler ve okullardaki eğitimle ilgili çalışmalar olduğunu söyledi. Özellikle çocukların eğitimleri ve gelişimleri için yardım amaçlı etkinlikler düzenlediklerini belirten Takçı, amaçlarının çocuk ve gençlik öncelikli projeler yürüterek, topluma hizmet etmek olduğunu kaydetti.



Takçı, “Kiwanian’lerin amacı; bugünkünden daha yüksek, daha gelişmiş sosyal, mesleki ve profesyonel standartların kabul edilip uygulanacağı, maddi değerlerden çok manevi değerlere önem veren bir toplum inşa etmektir” dedi. Kulübün Monec Otel’deki konserli yardım etkinliği gecesine kulüp üyeleri ve yardımseverler katıldı.