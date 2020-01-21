Son dakika haberi: Kividen, muzdan kuru samana... Reza Zarrab'ın atı ‘Dayım benim’ ne hallere düştü 

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Aralık 2017’de Reza Zarrab ile 22 yakınının mal varlıklarına el koydu. Zarrab’ın şirketleri ve mülklerinin yanı sıra atları da listedeydi. Bunların arasında Zarrab’ın Veliefendi Hipodromu’nda yarışan İngiliz atı ‘Dayım Benim’ de vardı. Zarrab’a 1.5 milyon lira kazandıran şampiyon safkan, son koşusunu 3 Mayıs 2018’de yaptı. Bu koşuda yarışı altıncı sırada bitirdi.

Bu tarihten sonra masraflarıyla ilgilenen olmadığı için at hipodromda koşamadı. Türkiye Jokey Kulübü de 2018 yılında hakkındaki suçlamalar nedeniyle Zarrab’ın ‘At sahipliği belgesini’ iptal etti. Bu kararın ardından TJK yönetimi atın Veliefendi’deki ahırlardan çıkarılmasını istedi. Atın antrenörü Tahir Kurt karara itiraz etti. Bu nedenle Şampiyon, geçen yılı Veliefendi’nin ahırlarında geçirdi. Ancak TJK, bu yıl için ‘Dayım Benim’e ahır ayırmadı. Antrenör Tahir Kurt, ata kıyamadı ve Kemerburgaz’da bir çiftliğe gönderdi.

ANTRENÖRÜ ŞAMPİYONA KIYAMADI

Antrenör Tahir Kurt 2013 yılından bu yana Reza Zarrab ile çalışıyordu. Zarrab, 2016’da ABD’ye kaçtı. Kurt bu tarihten sonra atın masraflarını Zarrab’tan alamadı. Buna rağmen şampiyonun güç kaybetmemesi için kendi imkanlarıyla giderlerini karşıladı. Ayrıca 200 bin lira alacağı için Zarrab’a da dava açtı.

SADECE İKİ YILI KALDI

Tahir Kurt, “Dört yıldır masraflarını ben karşılıyorum. Aylık gideri yaklaşık 4 bin lira civarında. Bugüne kadar ödedim. Ancak Zarrab ailesinden masrafları alamadım. Avukatlarına, kendilerine ulaştım. Ancak kimse geri dönmedi. Ben de atı çok sevdiğim için bırakamadım. At 7 yaşında. En fazla 2 yıl daha koşabilir. Tedbir kararı olduğu için yarışlara katılamıyor. Satışı da yapılamıyor. Yarışlara girse kendi masrafını çıkarır” dedi.



Bir zamanlar muz, kivi, ananas ve özel yemlerle beslenen atın aylık yemek masrafları 8 bin 500 lirayı buluyordu.

BABASI MECLİS’TE OLAY OLMUŞTU

- Dayım Benim’in babası Lion Heart 2010’da 5 aygırla birlikte ABD’den 10 milyon dolara ithal edilmişti. Lion Heart’ın tek testisli olduğu ortaya çıkınca Tarım Bakanlığı’nın ödediği para Meclis’te tartışmalara neden oldu. Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker Lion Heart’la ilgili soru önerisine şu yanıtı verdi: “Lion Heart’ın doğumsal olarak kusurlu olmadığı, ilgili ameliyat raporunun ibrazı ile ispatlanmıştır.”