Kitaplardaki ‘genç yaşta evliliğe’ yanıt
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, okullarda din eğitimlerinde ve kitaplarda çocuk yaşta evliliğin özendirildiğine dair iddialara yanıt verdi.
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Çelik, önergesinde “Okullardaki din derslerinde çocuk yaşta evlilikleri özendirici yorumlar yapıldığına yönelik iddialar doğru mudur” diye sordu. Önergeyi yanıtlayan Bakan Selçuk, şunları aktardı:
“Eğitimin en önemli hedeflerinden biri nesilleri geleceğe hazırlamaktır. Ders kitaplarında yer alan konu anlatımları gençlerimizin ileride karşılaşacakları meselelerle ilgili bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Toplumumuzda üniversite eğitimini tamamlayan kimselere genç denir ve geleneğimizde bu kesim evlilik yolunda ilk adımlarım üniversite yıllarında yahut bitiminde atarlar. Evliliğe dair bazı bilgilerin zorunlu eğitimde verilmemesi hâlinde de üniversiteye gidemeyecek gençlerin bilgileri eksik kalacaktır. Bu sebeple de 12’nci sınıf düzeyinde verilen bu bilgiler erken dönem ve çocukluk dönemiyle ilgili değildir. Ders kitabındaki ‘genç yaşlarda evlenme’ ifadesi ile ‘çocuk evlilikleri’nin kastedilmediği açıktır.”
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