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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM / ANKARA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kitaplardaki ‘genç yaşta evliliğe’ yanıt

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Kitaplardaki ‘genç yaşta evliliğe’ yanıt

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, okullarda din eğitimlerinde ve kitaplarda çocuk yaşta evliliğin özendirildiğine dair iddialara yanıt verdi.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Çelik, önergesinde “Okullardaki din derslerinde çocuk yaşta evlilikleri özendirici yorumlar yapıldığına yönelik iddialar doğru mudur” diye sordu. Önergeyi yanıtlayan Bakan Selçuk, şunları aktardı:
“Eğitimin en önemli hedeflerinden biri nesilleri geleceğe hazırlamaktır. Ders kitaplarında yer alan konu anlatımları gençlerimizin ileride karşılaşacakları meselelerle ilgili bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Toplumumuzda üniversite eğitimini tamamlayan kimselere genç denir ve geleneğimizde bu kesim evlilik yolunda ilk adımlarım üniversite yıllarında yahut bitiminde atarlar. Evliliğe dair bazı bilgilerin zorunlu eğitimde verilmemesi hâlinde de üniversiteye gidemeyecek gençlerin bilgileri eksik kalacaktır. Bu sebeple de 12’nci sınıf düzeyinde verilen bu bilgiler erken dönem ve çocukluk dönemiyle ilgili değildir. Ders kitabındaki ‘genç yaşlarda evlenme’ ifadesi ile ‘çocuk evlilikleri’nin kastedilmediği açıktır.” 

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