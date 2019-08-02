Kitap kurdu yaban arısı
Twitter’da bir kullanıcının paylaştığı kitabın üzerinde oluşan kahverengi koza benzeri öbeklerin görüldüğü fotoğrafın sırrı ortaya çıktı.
Görüntülerin bir çeşit yaban arısının yuvaları olduğu anlaşıldı. Arılar üzerinde çalışma yürüten biyolog Refika Günalp, görüntünün bilimsel adı ‘vespidae’ olan ince belli yaban arılarına ait yuvalar olduğunu söyledi. Günalp, “Yaban arıları topladıkları toprak, çamur gibi şeyleri kendi enzim ve sıvılarını da katarak tekil kovanlar oluşturur. Boş ağaç kovuklarında, fare deliklerinde, hatta bazıları toprak altında yuvalanır” dedi.
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