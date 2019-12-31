Kitap kalkanı! Tacize karşı yeni yöntem mi

Kıda Krav Maga yakın dövüş okulu, kadınlara 3 yıldır ücretsiz olarak verdikleri Kadın İçin Defans Atölyesi kapsamında toplu taşımada gözle tacize karşı kitap kapakları hazırladı. Kapakların üzerinde “Önüne bak rezil ederim”, “Sapık gözünü oyarım senin” gibi caydırıcı sözler yer alıyor. Özsavunma hocaları Mazhar Enis Tayman, Gülsim Postacı ve Elif Özcan’ın hayata geçirdiği proje Twitter’da ise tartışma yarattı. Pek çok kişi projeyi desteklerken çok sayıda kullanıcı da kitap kapaklarını saldırgan buldu.

‘HAKARETE MARUZ KALDIK’

Gülsim Postacı, bu kitap kapaklarının her zaman kullanılmayacağını, bunu bir güvenlik kiti gibi düşünmek gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Biz insanların karşılıklı birbirini beğenip bakışmasından rahatsız olmuyoruz, tacizkâr bakışlardan söz ediyoruz. İşte böyle bir anda kitap kapaklarını kullanmak bu tacizin önüne geçebilir. Vapurda kitap kapaklarını çekip sosyal medyada yayımladıktan sonra çok sayıda hakaret ve küfre maruz kaldık. Sosyal medyada bu kadar büyük saldırı olunca doğru bir şey yaptığımızı düşünmeye başladık. Eleştirenlere itirazımız yok. Ama durum eleştiriyi aştı.”

KAPAKLARA ELEŞTİRİLER

Ali Osman Çakır: ‘Ben buradayım, gel bana salça ol’ diyerek, potansiyeli olana davetiyedir bu. Siz kendinize koruma kalkanı değil, paratoner yapmışsınız. Sapık zaten böyle bir kalkanı dinlemez, potansiyeli olanın da size ilgi duymasına sebep olur.

İsmail Akkuş: Sosyal bir projeden daha çok direkt dikkat çeken bir davranış olmuş. Çok yazık, karşı cins olan tüm bireyleri zan altına sokar bu davranış.

Selen Günal: Çok saldırganca... Amaçlanandan çok uzak kalmış, hatta kendi istenmeyen davranışlara eklenecek kadar paradoksal.

FİKİR NEREDEN ÇIKTI

Mazhar Enis Tayman ise kitap kapağı fikrinin nasıl çıktığını şöyle anlattı: “Kadın tacizkâr bakışlara karşı ‘Ne bakıyorsun?’ dediğinde tacizci, ‘Sana bakmadım, sana bakılır mı sen zaten çirkinsin’ gibi çeşitli dozda iğrençliklerle karşılık alıyor. Bunu engellemek için sözlü iletişime geçmeden bir kitap kapağı ile onları uyarmayı düşündük. ‘Önüne bak rezil ederim seni’ cümlesini psikiyatrist bir arkadaşımız önerdi. Bu kapakları ücretsiz olarak dağıtmaya başladık.”