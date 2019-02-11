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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Neşe KARANFİL - ANKARA
11.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kitap, dergi ve gazetede KDV sıfırlanıyor

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Kitap, dergi ve gazetede KDV sıfırlanıyor

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfırlanacağını belirterek, hem yayıncıları hem de satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı. Bu hafta yasa değişikliğinin torba teklif olarak TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Böylece 20 liraya satılan bir kitapta yüzde 8 üzerinden 1.6 lira olan KDV sıfırlanmış olacak. Kitabın fiyatının 18 lira 40 kuruşa inmesinin yolu açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre kitapta, dergide ve gazetelerdeki KDV sıfırlanacak. Geçtiğimiz haftalarda yapılan yasal bir değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertfikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayın teslimleri için KDV sıfırlanmıştı. 7161 sayılı yasa ile getirilen bu uygulama kafaları karıştırmıştı. Ayrıca 100 liranın altındaki kitaplar yüzde 8 KDV’ye tabiyken, üstü fiyata satılan kitaplar için KDV sıfırlanmıştı. Geçen hafta Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) yayıncıların oluşturduğu 5 kişilik bir toplantı yapıldığı, toplantıda KDV istisnasının genişletilmesinin gündeme getirildiği öğrenildi. Yayının bütün aşamalarının istisna kapsamına alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Yazarların telif hakkının da sıfırlanması ya da yüzde 1’e indirilmesinin tartışıldığı öğrenildi.

ALBAYRAK’TAN DESTEK

Konuya yakın kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yazar bir babanın oğlu olarak bu sürece önem verdiğini belirterek, Bakan Albayrak’ın kitapta KDV’nin sıfırlanmasını gençlerin okuma alışkanlığı açısından da değerli gördüğüne dikkat çektiler. Albayrak, Twitter’dan yaptığı değerlendirmesinde, “Digital yayınlarla rekabette yayıncılarımıza büyük destek sağlıyoruz. Kİtap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranını sıfırlıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter’dan “Artık kitap, dergi ve gazetede KDV olmayacak” açıklaması yaptı.

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