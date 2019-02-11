Kitap, dergi ve gazetede KDV sıfırlanıyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfırlanacağını belirterek, hem yayıncıları hem de satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı. Bu hafta yasa değişikliğinin torba teklif olarak TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Böylece 20 liraya satılan bir kitapta yüzde 8 üzerinden 1.6 lira olan KDV sıfırlanmış olacak. Kitabın fiyatının 18 lira 40 kuruşa inmesinin yolu açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre kitapta, dergide ve gazetelerdeki KDV sıfırlanacak. Geçtiğimiz haftalarda yapılan yasal bir değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertfikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayın teslimleri için KDV sıfırlanmıştı. 7161 sayılı yasa ile getirilen bu uygulama kafaları karıştırmıştı. Ayrıca 100 liranın altındaki kitaplar yüzde 8 KDV’ye tabiyken, üstü fiyata satılan kitaplar için KDV sıfırlanmıştı. Geçen hafta Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) yayıncıların oluşturduğu 5 kişilik bir toplantı yapıldığı, toplantıda KDV istisnasının genişletilmesinin gündeme getirildiği öğrenildi. Yayının bütün aşamalarının istisna kapsamına alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Yazarların telif hakkının da sıfırlanması ya da yüzde 1’e indirilmesinin tartışıldığı öğrenildi.
ALBAYRAK’TAN DESTEK
Konuya yakın kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yazar bir babanın oğlu olarak bu sürece önem verdiğini belirterek, Bakan Albayrak’ın kitapta KDV’nin sıfırlanmasını gençlerin okuma alışkanlığı açısından da değerli gördüğüne dikkat çektiler. Albayrak, Twitter’dan yaptığı değerlendirmesinde, “Digital yayınlarla rekabette yayıncılarımıza büyük destek sağlıyoruz. Kİtap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranını sıfırlıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter’dan “Artık kitap, dergi ve gazetede KDV olmayacak” açıklaması yaptı.
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