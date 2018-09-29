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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SOFYA (DHA)
29.09.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Buz Hokeyi Kupası'nda 'İstiklal Marşı' skandalına böyle cevap verdiler!

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Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda ülkemizi temsil eden Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine Milli sporcular tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın Sofya kentinde organize edilen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında Zeytinburnu Belediyesi SK, HC Bat Yam'ı 4 - 0 mağlup etti.

Ancak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine de Zeytinburnu Belediyesi SK oyuncuları tek bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudular.

SPOR BAKANLIĞI'NDAN ZEYTİNBURNU BELEDİYE'YE KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı da yaşananlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlık, "Seremonide İstiklal Marşımızı çalmayı unutmuşlar. Tabii ki bizim çocuklar da arkalarını dönüp gitmemişler. Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam'ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye SK'yi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü de, sporcularının İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı;

"İsrail temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet sonrasında organizasyon komitesi İstiklal Marşımızı unutsa bile gücümüz yenmeye, sesimiz dinletmeye yeter."

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