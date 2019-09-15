Kıtalar ötesine iyilik-sağlık götürdüler

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Türeci, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları Dr. Cem Sayılgan, Dr. Abdulvahap Oğuz, Dr. Gülnur Ashyralyyeva, asistan doktorlar Nesrin Topal, Hilal Can, Havva Süheyla Akın ve hemşire Aysel Hızar yaklaşık 48 saat süren, maceralı uçak yolculuklarıyla Guatemala’nın Huehuetenango kentinde Operation Rainbow ekibiyle buluştu. Operasyonda görev alacakları ekiplerini büyük titizlikle seçen Operation Rainbow, Honduras misyonundan sonra ikinci kez Prof. Dr. Türeci ve ekibiyle çalışmayı tercih etti.

TÜM GİDERLER KENDİ CEPLERİNDEN





Uçak yolculukları, konaklamaları, tıbbi ilaç ve malzemeleri dahil tüm giderleri kendi bütçeleriyle karşılayan ekibin lideri Prof. Dr. Ercan Türeci, “Operation Rainbow, gerçek anlamda bağlantısız ve bağımsız bir örgüt. Huehuetenango’da şimdiye kadar çoğunluğu çocuk 42 hastayı ameliyat ettik. Maalesef Türkiye’den getirdiğimiz, tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu bagajlarımıza, anestezi ilaçları nedeniyle Guatemala polisi el koydu. Yanımıza alabildiklerimiz ve hastanedeki kısıtlı olanaklarla çalışıyoruz. Yine de hiçbir hastayı iptal etmiş değiliz ve her şeye karşın ameliyatlara devam ediyoruz. Getirdiklerimiz son gün elimizde olacak, onların da büyük kısmını hastaneye bırakacağız” dedi.

‘BİR DEĞİL TEK UMUDUYUZ’

Ameliyatların yapıldığı Dr. Jorse Vides Molina Hastanesi’ndeki olanakların kötü olduğunu belirten Prof. Dr. Türeci şunları söyledi: “Burada sağlık hizmeti koşulları çok kötü. Bulunduğumuz hastanenin 6 ameliyathanesi var. Üçünü biz kullanıyoruz. Diğer üçü boş. Çünkü yokluk nedeniyle ilaç ve malzeme bedeli hastalardan talep ediliyor. Alamadıkları için de ameliyathaneleri boş kalıyor. Kısacası burada ‘para kadar sağlık’ alınabiliyor. Bu insanların bir değil tek umuduyuz. Örneğin ameliyat ettiğimiz vakalardan birinin femur ve kaval kemik kırığı vardı ve 25 gündür ameliyat edilememişti. Süre kısıtlı olduğu için travmatik vakalar öncelikli. Vakalarımızın çoğunluğu çocuk ancak yetişkinler de reddedilmiyor.”

Oradaki deneyimlerin genç meslektaşlarına katkısının da büyük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türeci, “Farklı hasta popülasyonuyla karşılaşıyorlar. Ayrıca yabancı, kısıtlı ve her şeyin az olduğu bir ortamda en iyi tıbbi sonuçları almaya çalışıyorlar. Hem deneyimleri hem de insiyatifleri artıyor. Genç meslektaşlarım için büyük bir deneyim bu” diye konuştu.

SAĞ AYAĞIMI AMELİYAT EDİN ÇÜNKÜ FUTBOLCU OLACAĞIM



Fotoğraflar: Levent KULU



- Adı Bı Lenin olan küçük çocuk viziteye geldiği günden beri sürekli gülümsemesiyle ekibin maskotu oldu. İki ayağından biri ameliyat edilecekti. Tercümanlar aracalığıyla doktorlara, “Sağ ayağımı ameliyat edin. Çünkü ünlü bir futbolcu olacağım. Topa sağ ayağımla vuruyorum” dedi.

EKİP lideri Prof. Dr. Ercan Türeci, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Operation Smile, Kızılhaç, Emergency gibi uluslararası birçok sivil örgütle Pakistan, Afganistan, Nijerya, Güney Sudan, Nikaragua, Peru, Filistin, Yemen gibi birbirinden farklı ve zor coğrafyalarda ameliyatlara giriyor.

‘BİR KATKIDA BULUNABİLİRSEK NE MUTLU BİZE’

- ANESTEZİYOLOJİ ve reanimasyon uzmanı Dr. Cem Sayılgan, geçen yıl Honduras’a giden ekipte de yer almıştı. Dr. Saygılgan, “Tanımadığımız bir ortamda çalışmanın getirdiği birtakım zorluklar yaşasak da geçen sene bir tecrübemiz oluşmuştu. Burada insanlar hakikaten çok zor durumda. Amerika’nın yanı başındaki bu ülke çok ciddi sosyoekonomik zorluklar yaşıyor ve insanlar kaderleriyle baş başa kalmış.

Ciddi bir tıbbı yardıma ihtiyaçları var. Bir katkıda bulabilirsek ne mutlu bize” dedi. Anesteziyoloji ve reanimasyon asistanı Dr. Havva Süheyla Akın, “Tıp fakültesine başladığımdan beri böyle bir işin içinde olmak istiyorum. Bu herşeyiyle gönüllü bir organizasyon. Uçak biletleri, konaklama ve diğer tüm giderleri kendimiz karşıladık. İki yıl masraflar için para biriktirdim” dedi.