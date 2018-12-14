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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.12.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

Kitabı önce aldı sonra geri getirdi... Gandaf döneri kaptı

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Isparta’da bir kitapçının rafından kitap alarak uzaklaşan Gandalf isimli köpek, aldığı kitabı geri getirince işletmeci tarafından tavuk dönerle ödüllendirildi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan video, çok sayıda beğeni alarak yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlginç olay Isparta Kutlubey Mahallesi 1001. Sokak üzerindeki bir kitapçıda 27 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi. Hasan Yırık isimli işletmecinin içeride olduğu anlarda kapı önünde bulunan Gandalf isimli köpek, rafların önünde bir süre oyalandı. Sonra rafta bulunan bir kitabı alarak uzaklaşmaya başladı. İşletmecinin seslenerek çağırması üzerine geri gelen Gandalf isimli köpek raftan çaldığı kitabı teslim edince, tavuk döner ile ödüllendirildi. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“KİTABI ONDAN GERİ ALDIM, SONRA KENDİSİNE TAVUK DÖNER ISMARLADIM”

Yaşanan olayı anlatan işletmeci Hasan Yırık, “Kasım sonuna doğruydu, akşam saat 19.00-20.00 civarlarıydı. Ben burada kitap düzeltiyordum. Bir sokak köpeği, buralarda dolaştığı için adını Gandalf koymuştuk. Biz, burada dururken, kapının önünde yattı, bir şeyler yapıyordu. Normalde hep masanın altına yatardı ama o gün yatmadı. En sonunda kitabı almış ağzına, götürüyordu. Ben de onu görünce kapıdan dışarı çıktım ve ‘Gandalf’ dedim. Sonra kuyruğunu sallayarak geldi ve kitabı ondan aldım. Sonra kendisine tavuk döner ısmarlayıp, dükkana geri geldim” dedi.

“İYİ TEPKİLER ALDIK”

Güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya ortamında paylaşınca büyük beğeni alarak, yüzlerce kez paylaşıldığını dile getiren Yırık, “Köpeğin kitap çalması biraz garip. Bununla ilgili baya iyi tepkiler aldık” diye konuştu.

Gandalf’ın kitap çalması sonrasında sosyal medya üzerinden, yakın civardaki başka bir kitapçıyı etiketleyerek, “Bu işte sizin bir parmağınız var mı?” şeklinde bir espri de yaptığını anlatan Yırık, “Sosyal medyadaki paylaşımımda zaten esprili bir şekilde özellikle onu sordum. Gandalf, o kitabı bizim buradan alıp, oraya götürecek yani eminim. Zaten Diren isimli engelli köpeğimiz var orada, o da Gandalf’ın arkadaşı. O yüzden oraya götüreceğini düşündük ve sonra aldı, yürüdü bu iş” ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKIYORLAR

Kafeler Caddesi esnafı olarak, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını dile getiren Yırık, şöyle devam etti: “Buradaki sokak hayvanlarının hepsine biz bakıyoruz zaten. Bütün esnaf çok sever. Diğer işletmelerde yemek yerler, buraya gelir burada yerler. Burada yemekleri ve suları her zaman hazır olur.”

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