Kışlık lastik ne zaman takılmalı? Kış lastiği takmak zorunlu mu?
Milyonlarca araç sürücü, kış lastiği uygulamasının bu yıl ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Araçlarda sürüş güvenliği açısından takılan kışlık lastikler, ilerleyen haftalarda belirlenen tarihler arasında araçlara takılmaya başlanacak. Peki, kışlık lastik ne zaman takılmalı? Kış lastiği takmak zorunlu mu? İşte, 2019 kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihle ilgili merak edilen bilgiler.
"Kış lastiği hangi araçlara takılır? sorusu yaklaşan kış şartları ile beraber, gündemde yer alan konulardan oldu. Araçlarda olumsuz hava koşullarında kayma riskini azaltan kışlık lastikler, olası bir kaza riskinin önüne geçiyor. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücüler ise, ceza ile karşı karşıya kalıyor. Peki, kar lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? İşte, detaylar.
KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAK ZORUNLU MU?
Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.
İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.
Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle