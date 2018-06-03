‘Kışlaya siyaset girmesin’ anlayışı iflas etti

Çanakkale’de sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen ve İstanbul’a dönüşte de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

(Meral Akşener ile parlamenter sisteme dönüş konusunda gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin) Eski sisteme dönme gibi bir konudan söz etmiyoruz, sanki çok iyiymiş de bu sistemi götürelim gibi bir düşüncemiz yok. Demokratik parlamenter sistem bahsettiğimiz; darbe hukukundan arındırılmış, parlamentonun güçlü olduğu, güçler ayrılığının sağlıklı bir zeminde gelişip büyüdüğü bir sistem. Eski parlamenter sistem değil. Güçler ayrılığı ilkesi olan, yüzde 10 seçim barajının olmadığı, parlamentonun güçlü olduğu ve lider sultasının olmadığı, özgür iradesi ile karar veren bir sistem istiyoruz. Milletvekili parlamentoda kendi özgür iradesi ile oturup karar vermeli, yasalara daha eleştirel bakmalı, yasama, yürütme ve yargı dediğimiz o güç dengelerinin birbirini denetleyen yapıya sahip olması lazım.

Anayasa değişikliği gerekiyor. Belki de bizim siyasal tarihimizde ilk kez demokratik parlamenter sisteme denk gelen sivil anayasa, siyasal partilerin kendi özgür iradeleri ile hiçbir baskı altında kalmadan, vesayetten arınmış bir süreç içinde yeni bir anayasa yapılacak ve demokratik parlamenter sitem bütün kuralları ile ortaya konacak. Demokratik bir anayasa yapmak istiyoruz.

LİYAKATI BİTİRDİLER

Getirdikleri düzende devlette liyakat sistemini bitirdiler. TESK’in verdiği iftar sofrası bu dediğim anlayışın, ‘Cami, kışla ve adliyeye siyaset girmesin’ anlayışının iflas ettiğini bize gösteriyor. Hükümetin devlet olduğunu gösteriyor. Ordunun siyasete bulaştırılması kadar tehlikeli bir şey yoktur. TESK’in genel başkanının oğlu AK Parti’den milletvekili adayı. İftar sofrası kuruyor, kimin parasıyla? Esnafın parasıyla. Acaba o başkan esnafın derdini biliyor mu? O sofra haram sofrası, helal sofrası değil.

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK

Sosyal devlet herkesin karnının doyduğu bir devlettir. 1 Ocak 2019 asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak, vergisiz olacak. Hiçbir emeklinin aylığı 1500 liranın altında olmayacak. Şunu söylüyorlar, ‘CHP iktidara geldiği zaman sosyal yardımlar kesilecek’. Sosyal yardım alan bütün ailelere sesleniyorum; hiçbir yardımınız kesilmeyecek tam tersine en az iki katına çıkacak. Paramız, pulumuz her şeyimiz var.”