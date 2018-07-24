Kışlalar 21 gün için hazırlanıyor
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün AK Parti grup toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilere şu açıklamaları yaptı:
“(21 günlük temel eğitim değişebilir mi?) O Genel Kurul’un takdiri. Biz elimizdeki bütün bilgileri komisyonlara, personellere aktardık. (1 milyon başvuru olması halinde eğitim nasıl gerçekleşecek?) Tedbir alırız ama o varsayım biraz aşırı. Geçmişte bunların planlaması yapıldı. Önceki bedelli askerlik uygulamalarından yararlanan kişiler en yüksek yüzde 30, en az yüzde 10 olarak gerçekleşti. 150 bin ila 400 bin arasında başvuru bekliyoruz. Buna göre Genelkurmay’ı, kuvvetlerimizi ikaz ettik. Ona göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Onda bir sorun olmaz. (Temel askerlik eğitiminin olması gerektiğini düşünenler de var anımsatması üzerine) Gayet tabii... Bir seferberlik, herhangi bir şey söz konusu olduğu takdirde ön bilgiye sahip olan gençlerin elimizde olması, o eğitimin daha etkili ve daha süratli gerçekleşmesini mümkün kılar.”
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