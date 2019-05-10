Kışladaki ölüme örnek karar
Ankara 4. İdare Mahkemesi, vatani görevini yaparken aniden hayatını kaybeden er Mikdat Ayar’ın ölümünden 20 yıl sonra vazife malulü sayılmasına karar verdi. Kararda, “Kışlada ölümün vazifeden kaynaklanmadığını ispat etmek devletin yükümlülüğüdür” denildi.
DAVA dosyasına göre Mardin 70. Mekanize Piyade Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Mikdat Ayar, 14 Haziran 1999’da kamelyada arkadaşlarıyla çay ve sigara içtikten sonra karnının ağrıdığını söyledi. Yatmak üzere olan Ayar, aniden yere düştü ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda, askerin ölüm nedeninin belli olmadığı, kanında alkol bulunduğu ancak ölümün oluşumunda görevinin neden ve etkisinin bulunmadığı belirtildi.
AİLE SGK’YA DAVA AÇTI
Ayar’ın ailesi çocuklarının vazife malulü sayılması için SGK’ya başvurdu. SGK, başvuruyu reddetti. Ayar ailesi, avukat İsmail Kılıç aracılığıyla Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. SGK, mahkemeye gönderdiği savunmada, davacının vazife malulü sayılabilmesi için olayın görevin tesiriyle meydana gelmiş olması gerektiğini belirtti. Mahkeme ise Ayar’ın vazife malulü sayılmasına karar verdi. Geçen hafta taraflara tebliğ edilen kararda özetle şöyle denildi:
AİHM KARARLARI HATIRLATILDI
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’yle ilgili birçok kararında belirtildiği üzere, devletin pozitif yükümlülüğünün ihlali, ölümle sonuçlanan vakalarda etkin soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmediği hususuna ilişkindir. Bu yükümlülüğün, sadece devlet görevlilerinin kasten veya taksirle sebep oldukları yaşam hakkı ihlallerine münhasır olmayıp, her türlü yaşam hakkı ihlaline ilişkin bir yükümlülük olduğu vurgulanmaktadır. Askerlik Kanunu’nun 1. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti tebası olan her erkeğin askerlik yapmaya mecbur olduğu hüküm altına alınmıştır. Davacının oğlunun kışlada ölümüne sebebiyet veren rahatsızlığının vazifeden kaynaklanmadığını ispat yükümlülüğünün devlete ait bulunduğu, davacının askerliğe alımındaki kontrolünde rahatsızlığa rastlanılmadığı, devletin sorumluluğu üstlenmesi gerektiği gözönüne alındığında, askerlik sırasında gerçekleşen rahatsızlığın görevin etkisiyle gerçekleşmediği kabulünün ancak varsayım olacağı, ölümün alkolden kaynaklandığına ilişkin bir tespitin Adli Tıp raporunda yer almadığı da dikkate alındığında davacı hakkında vazife malullüğü hükümlerinin uygulanmamasına dair işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”
AİLELER İÇİN UMUT VERİCİ
Hürriyet’e kararı değerlendiren avukat İsmail Kılıç, “Askerlik görevinin ifası sırasında gerçekleşen ölümlerin aydınlatılmadığı durumlarda devletimizin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine ve bu askerlerimizin görev şehidi sayılmasına yönelik verilmiş yol gösterici ve çok anlamlı bir karardır. Bu karar aynı durumda olan birçok askerimiz ve ailelerimiz için umut verici olduğu kadar emsal nitelikte bir karardır” dedi.
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