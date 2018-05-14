Kışlada cinayette baskı iddiası

Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda er Kılıç, 7 Ekim 2017’de nöbet sırasında cep telefonuyla konuştuğu için görgü tanıklarına göre Başçavuş Osman Hancı tarafından başına miğferle vurularak ağır yaralanmıştı. Beyin kanaması geçiren er Kılıç, 29 Kasım’da can vermişti. Tutuklanan Hancı’ya Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın en önemli tanığı, er Kılıç’ın nöbet arkadaşı olan er Ahmet Kızılcan’dı. Kızılcan, ifadesinde, Hancı’nın miğferle Kılıç’ın başına vurduğunu anlatmıştı.

Kızılcan, tanıklık yaptığı 26 Mart’tan sonra Başçavuş Hancı’nın yakınları tarafından aranarak görüşme talebinde bulunulduğunu öne sürdü. En son 27 Mart’ta bir tehdit mesajı ile birlikte ifadesini değiştirmesi için yazı gönderildiğini iddia etti. Yine Kızılcan’a gönderilen ve Kılıç’ın ölümünden önce el yazısıyla kaleme aldığı iddia edilen metin ise şöyle:

“Yaşananlardan vicdan azabı çekiyorum. Kendim düşmeme, kompozit başlıkla tüfek kafama çarpması rağmen bize yardımcı olan Osman başçavuşa yapılan haksızlığı ve atılan iftiraları kaldıramıyorum. Bu yük altında eziliyorum. Bana birşey olursa bu adamın başını yakmasınlar. Belki ben iyileşemeyebilirim. Adamın günahına girmeyin, gerçekleri söyleyin.”

Kılıç Ailesi’nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, suç duyurusunda bulunacaklarını anlattı.