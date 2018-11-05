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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
05.11.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Kıskıvrak yakalandılar! Onlar ise gözyaşlarına boğuldu

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Kıskıvrak yakalandılar! Onlar ise gözyaşlarına boğuldu

Balıkesir polisi başarılı iki operasyona imza attı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar bir haftada iki kadını dolandırıldı. Yüklü miktarda para ve ziynet eşyalarını çalan dolandırıcılar polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Ziynet eşyaları ve paraları polis tarafından teslim edilen kadınlar ise gözyaşlarına boğuldu.

Balıkesir’de polis ekipleri bir hafta içerisinde dolandırıcılık yöntemiyle yüklü miktarda ziynet ve para eşyasını alan şahısları film gibi bir operasyonla yakaladı.

Kendilerini Polis ve Savcı olarak tanıtıp vatandaşları ağına düşüren kişiler Balıkesir’de Hatice T. ve Bigadiç ilçesinde Gürseren G.’yi dolandırdılar. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak sokak kameraları takip edip otobüs terminalinden İstanbul’a giden M.S.G.’yi İstanbul terminalinde, M.U.isimli dolandıcıyı ise başka bir vatandaşı dolandırmak üzere Ayvalık’tan Balıkesir’e ticari taksi ile gelirken Havran’da yakalandı.

Dolandırıcılardan M.S.G.’nin üzerinde 15 adet çeyrek altın, 7 adet bilezik, 1 adet altın yüzük ele geçirilirken, M.U.’nun üzerinde ise 120 bin TL değerinde 17 adet 3 burma bilezik, 11 adet çeyrek altın, 7 adet yüzük, 2 bin 700 euro, bin dolar ve 3 bin TL para ele geçirildi. Öte yandan aynı şahsın Konya’da da bir vatandaşı dolandırarak 70 bin TL parayı dolandırıcılık yöntemi ile aldığı tespit edildi.

Mahkemeye çıkarılan her iki dolandırıcı da tutuklanırken altın, ziynet ve paraları teslim edilen mağdurlar Gürseren G. ve Hatice T. ise göz yaşlarına hakim olamayarak Polislere teşekkür etti.

 

 

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