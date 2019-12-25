Kışkırtana 28 yıl yumruk atana 3 yıl hapis talep edildi

İddianamede 36 şüphelinin ismi sıralanırken, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında, “Kamu görevlisini kasten yaralamak” ve “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Gurbet Sarıyer’in ise “suç işlemeye alenen tahrik”, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret”, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “siyasi partilerin maliki olduğu veya kullanımında olan eşyaya zarar vermek” suçlarından 28 yıl 10 aya kadar hapsi talep edildi.

Diğer şüphelilere de “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “suç işlemeye tahrik”, “alenen hakaret” ve “siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek” suçlamaları yöneltildi. Bu sanıklar hakkında 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis cezası talep edildi.

PROTESTO SONRASI SALDIRI

İddianameye göre, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolarla başlayan olayların ardından sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğunun bildirilmesi üzerine Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldı. Cenaze töreninin ardından protesto ve tepkiler şiddetlendi. Kılıçdaroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı nezaretinde ilerlerken, karşıdan kalabalık bir grubun yaklaştığının görülmesi üzerine güvenlik amacıyla Rahim Doruk’a ait eve alındı. Kılıçdaroğlu’nun Rahim Doruk’a ait eve girdiği esnada eve doğru taş, sopa ve pet şişe atmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu, kalabalıktan bazı kişilerin eve girmek istediği, olayların devamında evin önünde toplanan kalabalığın müşteki Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestosunu sürdürdüğü ve “Yakın o evi” şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.