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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
14.12.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Ankara'da korkunç olay! Kıskandığı kız arkadaşının iş yerine geldi ve...

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Ankara'da korkunç olay! Kıskandığı kız arkadaşının iş yerine geldi ve...

Ankara'da, daha önce kendisinin de bir süre çalıştığı iş yerinde görev yapan kız arkadaşını, mesai arkadaşlarının gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kıskandığı için bıçakladığını itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Bir süre aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşını, dün akşam mesai arkadaşlarının gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. İfadesinde kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğünü itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Çankaya'nın Kurtuluş semti Kıbrıs Caddesi'ndeki bir marketin şarküteri bölümünde çalışan Gülseren K., aynı iş yerinde daha önce bir süre beraber çalıştığı Canoğul Y. tarafından mesai arkadaşlarının önünde 44 yerinden bıçaklandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gülseren K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.     

Olayın ardından annesinin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrine giden şüpheli, daha sonra Cebeci Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim oldu. Cinayette kullandığı kırmızı saplı bıçağı attığı yeri de gösteren Canoğul Y, ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Burada ifadesi alınan cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Canoğul Y, 1.5 yıl önce eşinden ayrıldığını ve söz konusu marketin manav bölümünde bir süre görev yaptığını söyledi.     

Çalıştığı markette 10 ay önce işe başlayan Gülseren K. ile duygusal bir yakınlık yaşadıklarını iddia eden Canoğul Y'nin, ifadesinde kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.     

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