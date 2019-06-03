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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL (DHA)
03.06.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Kıskançlık kavgasında birbirlerini bıçakladılar: Kadın öldü, kocası ağır yaralı

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Kıskançlık kavgasında birbirlerini bıçakladılar: Kadın öldü, kocası ağır yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda Moğolistan uyruklu bir ailenin kaldığı evde kıskançlık krizi nedeniyle çıkan kavgada karı-koca birbirini bıçakladı. Olayda kadın ölürken kocası ise ağır yaralandı.

İddialara göre yaklaşık 2.5 ay önce cadde üzerinde bir daire kiralayan Moğolistan uyruklu Turbadrakh Masblaı (42) ile eşi Sarantuya Tsendsuren (34) yanlarında 3 kişiyle burada yaşamaya başladı.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

Aynı konfeksiyon atölyesinde çalıştıkları öğrenilen karı-koca iddiaya göre, saat 21.30 sıralarında kıskançlık sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine karı-koca birbirini bıçakladı. Kavga sesleri üzerine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından evde ağır yaralı halde bulunan Turbadrakh Masblaı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bıçaklanan Sarantuya Tsendsuren'in ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

KISKANÇLIK KRİZİ

Polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından ölen Sarantuya Tsendsuren'ın cenazesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda birbirlerini bıçaklayan karı-kocanın aynı konfeksiyon atölyesinde çalıştıkları ve Turbadrakh Masblaı'n karısı Sarantuya Tsendsuren ile sık sık kıskançlık yüzünden tartıştıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan kıskançlık tartışmaları nedeniyle Turbadrakh Masblaı'ın işten çıkarıldığı, karısının ise çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan dairenin sahibinin oğlu, "2.5 ay önce kiraya vermiştik. Bildiğim kadarıyla iki kız kardeş iki de eşleri vardı. Onlar kalıyordu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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