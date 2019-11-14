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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga TAHÇI/DHA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 10:59, Son Güncelleme:/

Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip, yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren, rahip Hasan Y., jandarma tarafından Aliağa'da yolcu otobüsünde yakalandı.

Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip, yakalandı
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Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Özkan, bir süredir S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskanıp eşi S.Y. ile tartıştı. Hasan Y., eşine Özkan'ın bir daha güzellik merkezine gelmesini istemediğini söyledi. 

Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı. Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından Mehmet Özkan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Y. ise kaçtı. S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın öldüğü belirlendi.

Kıskançlık iddiaları üzerine ifadesine başvurulan S.Y.'nin, "Benim kimseyle bir ilişkim yok. Öldürülen kişiyle de ilişkimiz yok. Kendisi güzellik merkezine bakım için geliyordu. Diğer müşterilerden farksızdı" dediği öğrenildi.

KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI

Polis, olayın ardından otomobille kaçan Hasan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, dün saat 20.30 sıralarında Aliağa Çataldere'de uygulama yapan jandarma bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, Hasan Y. yakalanıp gözaltına alındı. Hasan Y., sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

DİN DEĞİŞTİRİP RAHİP OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yapılan araştırmada, Hasan Y.'nin 2006 yılında din değiştirdiği ortaya çıktı. Müslüman bir ailede doğan ve 13 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen Hasan Y.’nin, dinini değiştirip Hristiyanlığa geçtiği belirlendi. Uluslararası ilişkiler mezunu olarak o dönemde iş hayatına devam eden Hasan Y.’nin, din değiştirdikten sonra ise işlerini bırakıp, eğitim aldıktan sonra önce rahip yardımcılığı yaptığı, ardından da İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'ne rahip olarak atandığı tespit edildi. Hasan Y.'nin oğlunun da Hristiyanlığı seçip vaftiz olduğu, eşi S.Y.'nin ise ikisini de desteklediği ifade edildi.

İzmirdeki korkunç olayın ardından her yerde aranıyordu Rahip olduğu ortaya çıktı...
İzmir'deki korkunç olayın ardından her yerde aranıyordu! Rahip olduğu ortaya çıktı...
Güzellik merkezini silahla bastı
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