Kişiye özgü öğrenme
Yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu ‘Metodbox’ı geliştiren Bahçeşehir Koleji, uygulamayı tüm öğrenci ve öğretmenlerinin kullanımına sundu. Çocukların neye eğilimi varsa ona uygun testlere, çalışmalara ve oyunlara yönlendiren platformun tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, şunları söyledi:
“İnsanlar, yapay zekâ işlerini ellerinden alacak diye çekiniyorlar, ancak bunun yersiz bir endişe olduğunu düşünüyorum. Yapay zekâ, öğretmenin yerini hiçbir zaman tutamaz. Ancak insan-yapay zekâ işbirliği çok önemli. Metodbox, hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize yardımcı olacak. Öğretmenlerimize, öğrencilerini daha iyi anlamaları için çok önemli veriler sunacak. Öğrencilerimize ise dijital bir mentor olarak hizmet verecek. Şimdi yapay zekânın eğitim alanında kullanılması konusunda öncülük yapıyoruz. Metodbox bu öncülüğümüzün ürünü.”
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