‘Kişiye özel bir durum yok’

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, tartışma yaratan 356 kişilik mazeret ve ihtiyaç kararnamesiyle ilgili, dün bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Yargıtay Tetkik Hâkimliği’nin kürsü hâkimliğine göre terfi olmadığını belirterek özetle şunları söyledi:

HAKSIZLIK YAPILIYOR

“Çok büyük bir haksızlık bu. Danıştay Başkanı’nın kızına özel bir uygulama yok. Kişiye özel bir durum da kesinlikle yok. Annesi Danıştay Başkanı diye haksızlık ediliyor. 179 kişinin mazeret ataması yapıldı. Bunlardan, 88’i eşi hâkim savcı yani eş birleştirmesi. Gonca Hanım gibi 27 kişi ise eş durumundan Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atandı. Aile hukukuna özenin gereği bu. Yasal şartlardan kaynaklanan tayinler bunlar. Yargıtay Tetkik Hâkimliği kürsü hâkimliğinden daha üst bir görev ve terfi değil.”

Yılmaz, avukatlıktan hâkimliğe geçişi yapılan 1236 hâkim ve savcıdan bazılarının AK Partili oldukları iddialarına yanıt verirken, “Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum. Biz ve Adalet Bakanlığı olarak hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakmadık. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var” dedi.

TİTİZLİKLE İNCELEDİK

Yılmaz, “Eleştiriler mesleğe alınan 1236 kişi açısından da büyük haksızlık. 750 kişi mazeret dilekçesi verdi. Çok titizlikle ve samimi olarak mazeret durumlarını inceledik” diye konuştu.

Kararnameyi çıkaran HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ise “Bu yıllardır yapılan bir uygulama, terfi değil” dedi.