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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yönetmeliği değişti: 5 üyeyi TBMM 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçecek

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yönetmeliği değişti: 5 üyeyi TBMM 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçecek

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

9 üyeli Kurul’un 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Kurul’un 4 üyesini Cumhurbaşkanı, 5 üyesini TBMM seçecek. Eski yönetmeliğe göre Kurul’un 5 üyesini TBMM seçerken 2 üyesini Cumhurbaşkanı ve 2 üyesini de Bakanlar Kurulu seçiyordu. Yeni yönetmeliğe göre ikinci başkanın da bulunmadığı hallerde, başkan tarafından belirlenen bir üye başkana vekalet edecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nde de değişilik yapıldı. Buna göre başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri ve özel kalem müdürünün doğrudan bağlı daire başkanlarının disiplin başkanı, kurum başkanı olarak belirlendi. Diğer daire başkanlarının disiplin amiri, Kurum Başkan Yardımcısı, üst disiplin amiri ise Kurum Başkanı oldu.

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