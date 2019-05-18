Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yönetmeliği değişti: 5 üyeyi TBMM 4 üyeyi Cumhurbaşkanı seçecek
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.
9 üyeli Kurul’un 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Kurul’un 4 üyesini Cumhurbaşkanı, 5 üyesini TBMM seçecek. Eski yönetmeliğe göre Kurul’un 5 üyesini TBMM seçerken 2 üyesini Cumhurbaşkanı ve 2 üyesini de Bakanlar Kurulu seçiyordu. Yeni yönetmeliğe göre ikinci başkanın da bulunmadığı hallerde, başkan tarafından belirlenen bir üye başkana vekalet edecek.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nde de değişilik yapıldı. Buna göre başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri ve özel kalem müdürünün doğrudan bağlı daire başkanlarının disiplin başkanı, kurum başkanı olarak belirlendi. Diğer daire başkanlarının disiplin amiri, Kurum Başkan Yardımcısı, üst disiplin amiri ise Kurum Başkanı oldu.
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