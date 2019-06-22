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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kişisel sağlık verilerine yeni düzenleme... Rıza yoksa veri de yok

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Kişisel sağlık verilerine yeni düzenleme... Rıza yoksa veri de yok

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep edemeyecekler. Bunun için özel bir hüküm bulunması gerekecek. Ölmüş bir kimsenin sağlık verileri, en az 20 yıl süreyle saklanacak. Veriler, bilimsel çalışmalarda anonim olarak kullanılabilecek. Özellikle ruh sağlığı ve kadın hastalıkları gibi verilere kısıtlı sayıda sağlık personeli ulaşabilecek.

SAĞLIK Bakanlığı’nın 2016 yılında çıkardığı yönetmelik, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) bazı itirazları nedeniyle yargıya taşınmış ve iptal edilmişti. Yeniden hazırlanan ve dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, herkesin sağlık durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla, bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulacak. Bu sistem, e-Devlet uygulamalarına uygun olarak elektronik ortamda da oluşturulabilecek.

SAĞLIK PERSONELİNE KISITLAMA

Sağlık hizmeti sunumunda görevli kişiler, ilgili kişinin sağlık verilerine ancak verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilecek.

Geçmiş sağlık verilerinin herhangi bir kimse tarafından erişilmesini istemeyen kişilere, ilgili gizlilik tercihi e-Nabız üzerinden sunulacak. Bu gizlilik tercihini kullanan kişilerin geçmiş sağlık verilerine ancak kişinin kendisi tarafından beyan edilen telefon numarasına gönderilecek olan kodun hekim ile paylaşılması ve hekim tarafından sisteme girilmesi halinde erişilebilecek. Mahremiyet düzeyi daha yüksek olan, başkaları tarafından görülmesi ve bilinmesi halinde kişilerin sosyal hayatını ve ruh sağlığını olumsuz etkileme riski taşıyan kişisel sağlık verileri (psikiyatri ve kadın hastalıkları gibi) bakanlıkça belirlenecek ve sağlık personelinin bu verilere erişimine ölçülü kısıtlar getirilebilecek.

Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep edemeyecekler. Müvekkiline ait sağlık verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekecek. Ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini almaya, veraset ilamını ibraz etmek suretiyle murisin yasal mirasçıları münferit olarak yetkili olacak. Ölmüş bir kimsenin sağlık verileri, en az 20 yıl süre ile saklanacak.

DÜZELTME YAPILABİLECEK

İlgili kişi, kendisi hakkında sehven oluşturulan sağlık verilerinin düzeltilmesi hususunda sağlık verisinin oluşturulduğu sağlık hizmeti sunucusunun bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne başvurabilecek. Hakkında gizlilik kararı verilen kişilere ait verilerin gizlenmesi için yargı makamları tarafından gönderilen müzekkerenin gereği il sağlık müdürlüğü tarafından yerine getirilecek. İl sağlık müdürlüğü tarafından tesis edilen işlem doğrudan Kimlik Paylaşım Sistemi’ne de yansıyacak.”

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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