Kişisel sağlık verilerine yeni düzenleme... Rıza yoksa veri de yok

SAĞLIK Bakanlığı’nın 2016 yılında çıkardığı yönetmelik, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) bazı itirazları nedeniyle yargıya taşınmış ve iptal edilmişti. Yeniden hazırlanan ve dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, herkesin sağlık durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla, bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulacak. Bu sistem, e-Devlet uygulamalarına uygun olarak elektronik ortamda da oluşturulabilecek.

SAĞLIK PERSONELİNE KISITLAMA

Sağlık hizmeti sunumunda görevli kişiler, ilgili kişinin sağlık verilerine ancak verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilecek.

Geçmiş sağlık verilerinin herhangi bir kimse tarafından erişilmesini istemeyen kişilere, ilgili gizlilik tercihi e-Nabız üzerinden sunulacak. Bu gizlilik tercihini kullanan kişilerin geçmiş sağlık verilerine ancak kişinin kendisi tarafından beyan edilen telefon numarasına gönderilecek olan kodun hekim ile paylaşılması ve hekim tarafından sisteme girilmesi halinde erişilebilecek. Mahremiyet düzeyi daha yüksek olan, başkaları tarafından görülmesi ve bilinmesi halinde kişilerin sosyal hayatını ve ruh sağlığını olumsuz etkileme riski taşıyan kişisel sağlık verileri (psikiyatri ve kadın hastalıkları gibi) bakanlıkça belirlenecek ve sağlık personelinin bu verilere erişimine ölçülü kısıtlar getirilebilecek.

Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep edemeyecekler. Müvekkiline ait sağlık verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekecek. Ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini almaya, veraset ilamını ibraz etmek suretiyle murisin yasal mirasçıları münferit olarak yetkili olacak. Ölmüş bir kimsenin sağlık verileri, en az 20 yıl süre ile saklanacak.

DÜZELTME YAPILABİLECEK

İlgili kişi, kendisi hakkında sehven oluşturulan sağlık verilerinin düzeltilmesi hususunda sağlık verisinin oluşturulduğu sağlık hizmeti sunucusunun bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne başvurabilecek. Hakkında gizlilik kararı verilen kişilere ait verilerin gizlenmesi için yargı makamları tarafından gönderilen müzekkerenin gereği il sağlık müdürlüğü tarafından yerine getirilecek. İl sağlık müdürlüğü tarafından tesis edilen işlem doğrudan Kimlik Paylaşım Sistemi’ne de yansıyacak.”