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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüseyin KALAY/HAVZA (Samsun) (DHA)
14.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Kışın sadece 4 kişi yaşıyor... Muhtar 'aday olmayacağım' deyince...

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Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi’nde yazları yaklaşık 30, kışları ise sadece 4 kişilik nüfus yaşıyor. Mahallede 3 dönemdir muhtarlık yapan Mahmut Demiral (85), yerel seçimlerde aday olmayacağını duyurunca 23 haneli mahallede 4 kişi muhtar adaylığı için çalışma başlattı.

Samsun’un Havza ilçesinde bulunan Kıroğlu Mahallesi’nde yaz mevsiminde 25-30 kişi kış mevsiminde ise sadece 4 kişi yaşıyor. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede kışın sadece iki hane açık kalıyor. Bir hanede mahallenin muhtarı Mahmut Demiral eşi ile birlikte, diğer hanede ise bir anne ve oğlu yaşıyor.

Kışın sadece 4 kişi yaşıyor... Muhtar aday olmayacağım deyince...
Kışı il dışında yazı ise mahallerinde geçiren vatandaşlar 31 Mart seçimleri için hazırlık yapıyor. Mahallede 3 dönemdir muhtarlık yapan Mahmut Demiral, seçimlerde aday olmayacağını duyurunca 23 haneli mahallede 4 kişi muhtar adaylığı için çalışma başlattı.

3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Mahmut Demiral, bu seçimlerde aday olmadığını belirterek, "Ama mahallemiz için şu an il dışında olan 3-4 kişinin muhtar adayı olduğunu duydum. Oy kullanmak için mahallemizin sakinleri Mart ayında gelecekler sandığa gidecekler. Her yaz il dışında olanlar mahallemize gelir. Ama kışın sadece iki hanede kalan var. 4 kişiden başka kimse kışın burada kalmıyor. Ama biz de burada sürekli birbirimize gidip geliyoruz. Halini hatırını soruyoruz. Bir ihtiyaç olursa gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Kışın sadece 4 kişi yaşıyor... Muhtar aday olmayacağım deyince...
Eşi Fehmiye Demiral ise, "Kışın burada 4 kişi yaşıyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz iyi. Sürekli birbirimize gidip geliriz. Yazın ise burası epey kalabalık olur. Her evde 3-4 kişi kalır. Misafir gelen de çok olur. Kışın burada kaldığımız zaman telefonla arayanlar yetiyor. Hiç kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Sürekli il dışından gelen ziyaret eden misafirlerimiz oluyor. Biz bu mahalleye emekli olduğumuz zaman eşimle yerleşmiştik o zamandan bu yana burası böyledir" diye konuştu.

Kışın sadece 4 kişi yaşıyor... Muhtar aday olmayacağım deyince...

 

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