Kişiler farklı olay aynı

İstanbul Esenyurt'ta önceki akşam 21.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişi, yolda yürüyen Nesrin A.'yı (25) bir süre takip etti. Apartmana giren Nesrin A.’yı sırtından bıçaklayarak cep telefonu ile cüzdanını gasp eden şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Kanlar içinde kalarak yere yığılan genç kadını o halde görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Nesrin A.’yı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayda kullanılan bıçak yerde bulundu. Polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 18 yaşlarında olduğu belirtilen şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.



‘BAĞIRIYORDU’



Mahalle sakini, “Yukarıdaydık ses geldi, aşağı indik. Baktım kadın burada bağırıyor, kanlar içinde yatıyor. Polise ve ambulansa haber verdik. Kendisi Suriyeli. İşten eve geliyordu, galiba takip ediyordu” dedi.