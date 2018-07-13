Kışanak ve Tuncel’in tutukluluklarına devam kararı

Duruşma savcısı tarafından mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada Kışanak için ’silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 22,5 yıl, Tuncel hakkında ise ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Mütalaada ayrıca her iki tutuklu sanık hakkında ’iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan da üst sınırdan 26 yıl 8’er ay hapis cezası talep edildi.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.