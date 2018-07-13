Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kışanak ve Tuncel’in tutukluluklarına devam kararı

    Kışanak ve Tuncel’in tutukluluklarına devam kararı

    Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
    13.07.2018 - 21:03 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Duruşma savcısı tarafından mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada Kışanak için ’silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 22,5 yıl, Tuncel hakkında ise ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Mütalaada ayrıca her iki tutuklu sanık hakkında ’iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan da üst sınırdan 26 yıl 8’er ay hapis cezası talep edildi.

    Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Gültan Kışanak , Sebahat Tuncel , Diyarbakır
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri