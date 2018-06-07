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    Kısa sürede bu hale geldi

    EDİRNE (AA)
    07.06.2018 - 19:58 | Son Güncelleme:

    Edirne'deki sağanağın şiddetini artırması nedeniyle bazı bodrum katları su bastı, 112 ekibi istasyonda mahsur kaldı.

    Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, bir anda şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle kısa sürede Koca Sinan Mahallesi’ndeki bazı alanlar suyla kaplandı. 

    Mahalledeki su tahliye kanalı, aşırı yağışı taşıyamaması nedeniyle Mega Park civarında taştı. Bölgedeki pek çok bodrum katı su bastı. 

    Sağlık lojmanlarının birinci katında bulunan 112 istasyonunda görevli ekip de ambulansın çevresinde çok su birikmesi nedeniyle ihbarları diğer istasyonlara yönlendirdi. Bölgede park etmiş pek çok aracın ise yarıya kadar suyla kaplandığı gözlendi. 

    Alt yapının yetersiz olduğunu iddia eden mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. 

    Şiddeti azalan yağışın etkisini aralıklarla sürdüreceği belirtildi. 

    Kısa sürede bu hale geldi

    SAĞANAK NEDENİYLE BİR SİTENİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI
    Edirne'deki sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

    Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Altın Kadeh Sitesi'nin Tabya Sokak tarafındaki yolun yaklaşık 50 metrelik kısmı, sağanak nedeniyle çöktü. 

    Yolun çökmesinin etkisiyle sitenin istinat duvarı yıkıldı. 

    Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler duvarın çevresinde güvenlik önlemi aldı ve incelemede bulundu. 

    Sitenin bahçesinde ve bodrum katında biriken suyu pompalar yardımıyla tahliye çalışması sonuç vermedi. 

    Bahçede biriken suyun tahliye edilebilmesi için sitenin Latife Hanım Sokak kısmındaki duvarı belediye ekiplerince yıkıldı. 

    "GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"
    Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. 

    Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle kentte olumsuzluk yaşandığını belirterek, "Gereken önlemleri alıyoruz. Bahçedeki istinat duvarının yapılış tarzı ve şekline bakacak arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu. 

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    Etiketler: yağmur , son dakika , haberler
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