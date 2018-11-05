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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.11.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Kışa evsiz giriyorlar

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Kışa evsiz giriyorlar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Özboyu köyünde 9 ay önce marangoz atölyesinden çıkan, 8 evin yanmasına 1 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan yangın sonrasında yaraları sarılmayan köylüler kışa evsiz girecek.

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde 9 ay önce çıkan yangında Döndü Kansız adlı vatandaş hayatını kaybederken 8 evde kullanılamaz hale geldi. Yangının üzerinden 9 ay gibi bir sürenin geçmesine rağmen yaralarını saramayan köylüler, kış ayını evsiz geçireceklerini belirterek büyük mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. Yangında mağdur olan yangınzedeler, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, biran önce evlerinin yapılmasını istedi. 

Yangının çıktığı iş yeri sahibi olan ve aynı zamanda yangında annesi Döndü Kansız’ı kaybeden Hakkı Kansız, yangın sonrasında büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Kansız, “7 Şubat 2018 tarihinde köyümüzde marangoz atölyesinde elektrik tesisatından çıktığı söylenen yangında maalesef 8 ev yandı. Aynı yangında annem Döndü Kansız da hayatını kaybetti. O gece Özboyu köyü tabiri caiz ise Cehennemden bir gece yaşadı.

Yangın öncesinde ve sonrasında ilgili kurumlara köy yerinin taşınması için sürekli müracaat ve taleplerimiz olmasına rağmen bir türlü olumlu cevap alamadık. Yangın sonrasında Kaymakamlıktan gelen yetkililer gerekli yardımların yapılacağı ve hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği sözünü verdi. Aradan geçen sürede evleri yanan vatandaşlarımız halen imam evinde veya komşu evinde kalmaktadır” dedi. 

“Biz para istemiyoruz ev istiyoruz” 

Yangında evini kaybeden Emine Biçici ise, “Yangın sonrası evimizin yapılacağı sözü verildi fakat o günden bugüne ben halen komşuların evinde kalıyorum. Kaymakamlığa gidiyoruz bize yakın zamanda yardım gelecek diyorlar fakat ne gelen var ne giden var. Kış geldi yakacak odunumuz yok, komşuların verdiği odun ile evi ısıtıyorum. Yazık değil mi bize?” diye konuştu. 

Tosya Kaymakamı'ndan açıklama

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de, Özboyu köyünün yerinin taşınması ve yangınzedelere yeni ev yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, Özboyu köyü muhtarına muhalif birkaç kişinin yerlerini vermemesinden dolayı sürecin uzadığını kaydetti. Pişkin, yangın sonrası köylülere de gereken yardımın yapıldığını söyledi. 

 

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