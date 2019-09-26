Kısa, anlamlı, yeni cuma mesajı seçenekleri! 2019 cuma mesajı sözleri

Mübarek cuma gününde, anlamlı ve farklı cuma mesajları en güzel gönderilerde yer almaya başladı. "Hayırlı Cumalar" etiketiyle, twitterda paylaşılan cuma mesajları ile birbirinden güzel dilek ve dualara sizler de bu mübarek günü tebrik etmede aracılık edebilirsiniz. İşte, dua ve dileklerin yer aldığı cuma mesajları.

Rabbim bizi senin yolundan ayırma. Bizi sana hayırlı kullardan et. Hayırlı Cumalar...

Cuma'mız hayırlara vesile olsun inşallah... Hayırlı Cumalar..

Günaydın... Gülümsediniz mi bugün? Bir çocuğu sevdiniz mi? Aldınız mı kırdıklarınızın gönlünü? Seni seviyorum dediniz mi sevdiklerinize?

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

En iyi işiniz, sevmek olsun! Diğer işlerin kazancı, sadece bu, dünyalık. Hayırlı cumalar

Ne güzel duadır o; "Yüreğiniz yorgunluk görmesin.." Günaydın.

Hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde, yeniden anlam kazanabilir hayat. Hayırlı cumalar.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü, dinimize göre haftanın kıymetli günü olan cumanızı mübarek olsun...

Rasûlullah aleyhisselâm şöyle dua ederdi:" Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.”

(Buhârî, "De’avat", 55)

Hayırlı Cumalar

El açıp dua ettiğiniz her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar!

Kısa ömrümüz ebedi cenneti, hak edecek kadar bereketli olsun

Hayırlı Cumalar

İnsanların yüzlerinde tebessüme vesile olabilmek niyazı İle hayırlı cumalar...

Cuma rahmettir, berekettir, dua etmektir. Hatırlamak, hatırlanmaktır, gönül almaktır. Hayırlı cumalar...

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

Görmediğim ama yüreğimde varlığını hissettiğim, Güzel dostlara da SELAM,olsun... Kalbiniz umut dolu olsun.. Hayırlı cumalar diliyorum

Yüreğinize mutluluk, coşku, ümit , sevgi, huzur olması, 🌷Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar olsun.

Bir insan sizi seviyorsa mutlaka dualarında adınız vardır. Onu susturmayın. Hayırlı cumalar.

Herkesin derdi başka bu hayatta kiminin ekmeği bayat kiminin de pırlantası ufak. #Hayırlı Cumalar

Allahım! Bizi razı olacağın şekilde yaşat. Bize sevdiklerini dost et. Sevmediklerinden koru. Kalbimizdekini hakkımızda hayırlı et. Hayırlı Cumalar

Varsın özleten özleyen gibi gönülde

Kalsın..

Özleten seni aşktan,

ömürden saysın..

Günaydın hayırlı sabahlar

Hayırlı cumalar…

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile.. Hayırlı Cumalar