Kış uykusuna yatan hayvanlar hangileridir? Hayvanlar kış uykusuna neden yatar?

Bazı canlıların, mevsimsel koşullara karşı kendilerini korumaya alarak kış uykusuna yattığı biliniyor. Vatandaşlar ise, kış uykusuna yatan hayvanların hangileri olduğunu soruşturuyor. Ayrıca, hayvanların neden kış uykusuna yattığı da merak edilen diğer konulardan biri. İşte, bazı hayvanlar neden kış uykusuna yatar sorusunun yanıtı...

HAYVANLAR NEDEN KIŞ UYKUSUNA YATAR?

Kış uykusu, en sadece tanımıyla soğuk ve kurak mevsimlere karşı koyabilmek için canlıların yapısında görülen olayların tümü olarak açıklanabilir. Kış uykusu sırasında hayvanlarda vücut sıcaklığı normalin altına düşer ve kalbin atış sayısı büyük oranda azalır. Bütün canlılar kış uykusuna yatmaz. Ama kış uykusu kış aylarında ya da genellikle iklim koşullarının elverişsiz olduğu dönemlerde, omurgalı ya da omurgasız ayrımı olmadan birçok canlıda görülür.

Birçok hayvanın, özellikle de ormanda yaşayan hayvanların kış uykusuna yatmasına neden olan da ağaçların bu tür bir uykuya çekilmesi olayıdır. Bitkilerin yaşamsal etkinliklerini yavaşlatması hayvanların beslenebilmek için gerekli yiyecekleri bulamamalarına yol açar. Otlarla, tohumlarla, böceklerle beslenen ve göç etmeyi sağlayacak kanatlara sahip olmayan ya da iklim koşullarının daha elverişli olduğu bölgelere yürüyerek ulaşamayan hayvanlar, kışın gelmesiyle kış uykusuna yatarlar.

HANGİ HAYVANLAR KIŞ UYKUSUNA YATAR?

Soğuk ve kurak mevsimlere karşı koyabilmek için canlı varlıkların yapısında görülen değişimler olarak bilinen kış uykusuna birçok hayvan yatıyor. İşte, kış uykusuna yatan hayvanlar...

KİRPİ: Çalılık ormanlardan, büyük park ve bahçelere kadar pek çok yerde yaşayabilen kirpiler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış uykusuna yatar. Çevre sıcaklığının 4 °C’nin altına düştüğü zaman kış uykusuna yatmasıyla bilinmektedirler.

AYI: Kış uykusuna yattığı en bilinen hayvan hiç kuşkusuz ayılardır. Genellikle kuytu orman köşelerindeki ağaç oyuklarında ya da büyük kayaların arasında oluşan çukurlarda, mağaralarda, inlerde, yaşarlar. Kış gelmeden önce bol bol beslenerek semiren ayılar kışın büyük bir bölümünü inlerinde, düzensiz biçimde uyuyarak geçirirler.

KURBAĞA: Soğuk iklim bölgelerinde yaşayan bazı kurbağalar da kış uykusuna yatabilir.

YARASA: Kuzey bölgelerdeki yarasalar kışın göç ederler ya da kış uykusuna yatarlar. Yarasalar baş aşağı tutunarak uyurlar. Diğer kış uykusuna yatan hayvanları aksine tehlikeli bir durum sezdikleri zaman uykularından uyanırlar.

KÖPEKBALIĞI: Soğuk aylarda okyanus suyunun soğumasından dolayı okyanusun derinliklerine inerek havaların ısınmasını beklerler.

YILAN: Soğuk iklimin hâkim olduğu yerlerde yaşayan yılanlar, kış aylarında yılan toprağın altında kendine bir yer ayarlayarak kış uykusuna yattığı biliniyor.

BÖCEKLER: Çoğunlukla eklembacaklı olarak bildiğimiz böcek türleri kış uykusuna yatar.

KEMİRGENLER: Doğadaki birçok hayvan gibi kemirgen türleri de kış aylarından yiyecek bulma zorluğundan dolayı, kendilerine uygun bir yer bularak kışı orada geçirir.

KAPLUMBAĞA: Kaplumbağalar çeşitlerine ve yaşadıkları iklim kuşağına göre kış uykusuna yatarlar. Deniz kaplumbağaları kış uykusuna yatmazlar çünkü onlar göç eden hayvanlardır.