Kış önlemleri hazır
İçişleri Bakanlığı 81 ile “Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri”ne ilişkin genelge gönderdi.
Şehirlerarası karayollarında, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığının denetlenmesi istenen genelgede, kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilmesi gerektiği vurgulandı. Belediyeler tarafından kar yağışının ardından yapılacak küreme sırasında cadde-sokak ve kaldırım kenarlarına sürülen kar yığınların olumsuzluk oluşturmaması için kaldırması talimatı verildi. Yol, sokak ve kaldırımlarda oluşan buzlamalara karşın “tuz varili” uygulaması da yapılacak.
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