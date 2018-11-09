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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.11.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Kış lastikleri zorunluluğu yaklaşıyor... Kış lastikleri ne zaman takılacak?

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Kış lastikleri zorunluluğu yaklaşıyor... Kış lastikleri ne zaman takılacak?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların yanı sıra binek otomobiller için başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Tüm Türkiye'de geçerli olacak olan kış lastiği uygulaması için emniyet müdürlükleri duyurularını yapmaya devam ediyor. Zorunlu olmasa da hususi otomobiller için de kış lastiği kullanmak tavsiye edildi. Peki, Kış lastikleri ne zaman takılacak? Cezası ne kadar?

Kış lastikleri ne zaman takılacak sorusunun yanıtı milyonlarca sürücü tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm yurt genelinde geçerliliğini sürdüren kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlayacak. Karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobillerde (hususi otomobiller hariç) kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor. İşte detaylar.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, zorunlu kış lastiği takılması hususunda açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili yönetmelik gereği her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan tüm ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği belirtilerek, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğin 5’inci Maddesi gereğince, Eskişehir il merkezi ve ilçelerde 1 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca, ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın ilimiz ve bağlı ilçe merkezlerindeki karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobillerde (hususi otomobiller hariç) kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması, kamyonet, minibüs ve otomobillerin (Hususi otomobiller hariç) tüm lastiklerinin kış lastiği olması, Eskişehir il sınırları içerisinde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dönemde kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi hususunda valiliğimiz tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde karar alınmıştır.

Her ne kadar hususi otomobiller için kış lastiği kullanmak kanun gereği zorunlu değil ise de, Eskişehir ilimizin iklimi göz önünde bulundurularak kış lastiği kullanılması İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından düzenli ve trafik akışının temin edilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından tavsiye edilmektedir.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Görevli trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde belirtilen tarihler arasında aracına kış lastiği takması zorunlu olmasına rağmen kış lastiği takmayan araç sürücülerinin sürücü belgesine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/a maddesinden 625,00 TL Trafik idari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecektir. Bu doğrultuda, talep artışlarıyla oluşabilecek yoğunlukların sorunsuz bir şekilde önlenmesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından gerekli tedbirleri almaları hususu, kamuoyuna duyurulur."

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALIDIR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, sürücülerin kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanma hatasına düşebildiğini belirterek, "Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir." dedi.

Bayrakçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kış lastiği olarak tanımlandığını söyledi.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanılmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Bayrakçeken, şöyle devam etti:

"Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz."

TİCARİ OLMAYAN OTOMOBİLLERDE ZORUNLU OLMAYACAK

Emre Özpeynirci'nin 26 Eylül tarihinde yayımladığı yazısında, otomobillerde bu zorunluluğun olmadığı şu satırlarla açıklandı;

"Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de kış lastiği konusunda kendileri açısından bir karışıklık olmadığını belirterek, çıkarılan düzenlemeler kapsamında sadece ticari araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğu bulunduğunun altını çizdiler. Yetkililer bunun dışında özel araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade ettiler."

"MUTLAKA LASTİK BALANSI YAPILMALIDIR"

Bayrakçeken, taşıt dinamiği bakımından, tutunma, viraj hakimiyeti, yanal kuvvetler gibi faktörlerden olumsuz etkilenmemek için olabildiğince standart ölçünün tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kış lastiklerinde yola temas genişliğinde değişiklik olmaması için hava basıncının azaltılması gerektiğini aktaran Bayrakçeken, "Kış-yaz lastik değişimlerinden sonra mutlaka lastik balansı yapılmalıdır. Balans bozukluğu bir taraftan titreşim oluşturarak sürüş konforunu etkilerken diğer taraftan fren mesafesini artırarak kazalara zemin hazırlamaktadır. Sürücüler kış lastiğinin yanı sıra zincir gibi donanımları da yanlarında bulundurmaları zorunludur." diye konuştu.

Kış lastiği kullanımının yakıt tüketimini hava sıcaklığı, taşıt hızı, zemin, yağış durumu ve hava basıncı gibi faktörlere bağlı olarak artırabileceğine işaret eden Bayrakçeken, şunları kaydetti:

"Sürücülerimizin yaptığı hatalardan birisi de kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanmaktır. Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir. Önden çekişli bir taşıtta ön tekerleklerde kullanılan kış lastiği sadece doğrusal yönde fayda sağlarken yanal olarak yeterli fayda sağlanamayacağı için taşıt spin atmaya başlayabilir. Bu nedenle 4 tekerleğe de kış lastiği takılmalıdır."

Bayrakçeken, lastik değişimi sonrasında yaz lastiklerinin güneş görmeyen, nem içermeyen lastik otellerinde jant ile bekletilecekse yatay, sadece lastik olarak tutulacaksa düşey dizilmesi gerektiğini anlattı.

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