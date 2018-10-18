Milyonlarca sürücü tarafından merakla araştırılan konular arasında kış lastiği yer alıyor. Yollarda bir tehlike yaşamamak adına sürücüler önceden önlem alarak kış lastiklerini takacakları zamanı öğrenmek istiyor. Peki, kış lastiğini ne zaman takılır? Kış lastiği taktırmak zorunlu mu?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALIDIR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, sürücülerin kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanma hatasına düşebildiğini belirterek, "Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir." dedi.



Bayrakçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kış lastiği olarak tanımlandığını söyledi.



Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanılmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Bayrakçeken, şöyle devam etti:



"Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz."

TİCARİ OLMAYAN OTOMOBİLLERDE ZORUNLU OLMAYACAK

Emre Özpeynirci'nin 26 Eylül tarihinde yayımladığı yazısında, otomobillerde bu zorunluluğun olmadığı şu satırlarla açıklandı;

"Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de kış lastiği konusunda kendileri açısından bir karışıklık olmadığını belirterek, çıkarılan düzenlemeler kapsamında sadece ticari araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğu bulunduğunun altını çizdiler. Yetkililer bunun dışında özel araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade ettiler."



"MUTLAKA LASTİK BALANSI YAPILMALIDIR"



Bayrakçeken, taşıt dinamiği bakımından, tutunma, viraj hakimiyeti, yanal kuvvetler gibi faktörlerden olumsuz etkilenmemek için olabildiğince standart ölçünün tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti.



Kış lastiklerinde yola temas genişliğinde değişiklik olmaması için hava basıncının azaltılması gerektiğini aktaran Bayrakçeken, "Kış-yaz lastik değişimlerinden sonra mutlaka lastik balansı yapılmalıdır. Balans bozukluğu bir taraftan titreşim oluşturarak sürüş konforunu etkilerken diğer taraftan fren mesafesini artırarak kazalara zemin hazırlamaktadır. Sürücüler kış lastiğinin yanı sıra zincir gibi donanımları da yanlarında bulundurmaları zorunludur." diye konuştu.



Kış lastiği kullanımının yakıt tüketimini hava sıcaklığı, taşıt hızı, zemin, yağış durumu ve hava basıncı gibi faktörlere bağlı olarak artırabileceğine işaret eden Bayrakçeken, şunları kaydetti:



"Sürücülerimizin yaptığı hatalardan birisi de kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanmaktır. Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir. Önden çekişli bir taşıtta ön tekerleklerde kullanılan kış lastiği sadece doğrusal yönde fayda sağlarken yanal olarak yeterli fayda sağlanamayacağı için taşıt spin atmaya başlayabilir. Bu nedenle 4 tekerleğe de kış lastiği takılmalıdır."



Bayrakçeken, lastik değişimi sonrasında yaz lastiklerinin güneş görmeyen, nem içermeyen lastik otellerinde jant ile bekletilecekse yatay, sadece lastik olarak tutulacaksa düşey dizilmesi gerektiğini anlattı.