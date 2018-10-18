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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.10.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Kış lastiğini ne zaman takılır? Kış lastiği taktırmak zorunlu mu?

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Kış lastiğini ne zaman takılır? Kış lastiği taktırmak zorunlu mu?

Kış lastiği ne zaman takılır sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, yollarda bir talihsizlik yaşamak istemeyen sürücüler, donma ve buzlanmaya karşı araçlarının sağlam kalmasını istiyor. Peki, kış lastiğini ne zaman takılır? Kış lastiği taktırmak zorunlu mu?

Milyonlarca sürücü tarafından merakla araştırılan konular arasında kış lastiği yer alıyor. Yollarda bir tehlike yaşamamak adına sürücüler önceden önlem alarak kış lastiklerini takacakları zamanı öğrenmek istiyor. Peki, kış lastiğini ne zaman takılır? Kış lastiği taktırmak zorunlu mu?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALIDIR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, sürücülerin kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanma hatasına düşebildiğini belirterek, "Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir." dedi.

Bayrakçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kış lastiği olarak tanımlandığını söyledi. 

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanılmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Bayrakçeken, şöyle devam etti: 

"Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz." 

TİCARİ OLMAYAN OTOMOBİLLERDE ZORUNLU OLMAYACAK

Emre Özpeynirci'nin 26 Eylül tarihinde yayımladığı yazısında, otomobillerde bu zorunluluğun olmadığı şu satırlarla açıklandı;

"Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de kış lastiği konusunda kendileri açısından bir karışıklık olmadığını belirterek, çıkarılan düzenlemeler kapsamında sadece ticari araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğu bulunduğunun altını çizdiler. Yetkililer bunun dışında özel araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade ettiler."

"MUTLAKA LASTİK BALANSI YAPILMALIDIR" 

Bayrakçeken, taşıt dinamiği bakımından, tutunma, viraj hakimiyeti, yanal kuvvetler gibi faktörlerden olumsuz etkilenmemek için olabildiğince standart ölçünün tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti. 

Kış lastiklerinde yola temas genişliğinde değişiklik olmaması için hava basıncının azaltılması gerektiğini aktaran Bayrakçeken, "Kış-yaz lastik değişimlerinden sonra mutlaka lastik balansı yapılmalıdır. Balans bozukluğu bir taraftan titreşim oluşturarak sürüş konforunu etkilerken diğer taraftan fren mesafesini artırarak kazalara zemin hazırlamaktadır. Sürücüler kış lastiğinin yanı sıra zincir gibi donanımları da yanlarında bulundurmaları zorunludur." diye konuştu. 

Kış lastiği kullanımının yakıt tüketimini hava sıcaklığı, taşıt hızı, zemin, yağış durumu ve hava basıncı gibi faktörlere bağlı olarak artırabileceğine işaret eden Bayrakçeken, şunları kaydetti: 

"Sürücülerimizin yaptığı hatalardan birisi de kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanmaktır. Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir. Önden çekişli bir taşıtta ön tekerleklerde kullanılan kış lastiği sadece doğrusal yönde fayda sağlarken yanal olarak yeterli fayda sağlanamayacağı için taşıt spin atmaya başlayabilir. Bu nedenle 4 tekerleğe de kış lastiği takılmalıdır." 

Bayrakçeken, lastik değişimi sonrasında yaz lastiklerinin güneş görmeyen, nem içermeyen lastik otellerinde jant ile bekletilecekse yatay, sadece lastik olarak tutulacaksa düşey dizilmesi gerektiğini anlattı. 

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