Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?
Kış lastiği zorunlu mu konusu, araç sahiplerinin sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Araçlarında yer alan lastikleri, kış şartlarına uygun getirmemeleri halinde ceza ile karşılaşacak olan sürücüler, bu durumla karşılaşmamak adına kış lastiği zorunluluğu konusunu araştırmaya başladı Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu sorusuna alacakları cevaba göre harekete geçecek olan vatandaşlar, araçlarındaki lastiği değiştirecek. İşte, kış lastiği hakkında detaylı bilgiler
Ankara Valiliği'nce taşıtlarda 1 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanılma zorunluluğu hatırlatıldı.
Ankara Valiliği, kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumlarda trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiğini belirterek, yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık'tan, 1 Nisan 2018'e kadar kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.
Valilikden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili tebliğine işaret edildi.
Açıklamada, kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerektiği belirtildi.
Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini temin etmek amacıyla araç sürücüsüne güzergah ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, ayrıca izin verilen yerleşim yerinin adının trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtileceği ifade edildi.
Açıklamada, Valiliğin 14 Kasım 2017 tarih ve 179 sayılı kararı uyarınca Ankara sınırları içerisinde faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda da 1 Aralık 2017- 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olduğu vurgulandı.
625 LİRA PARA CEZASI
Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesine göre 625 lira para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, trafik ekipleri ve belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılacak, kurallara ve alınan kararlara aykırılıkların tespiti halinde yasal işlem uygulanacak." ifadesi kullanıldı.
TİCARİ OLMAYAN OTOMOBİLLERDE ZORUNLU OLMAYACAK
Emre Özpeynirci'nin 26 Eylül tarihinde yayımladığı yazısında, otomobillerde bu zorunluluğun olmadığı şu satırlarla açıklandı;
"Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de kış lastiği konusunda kendileri açısından bir karışıklık olmadığını belirterek, çıkarılan düzenlemeler kapsamında sadece ticari araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğu bulunduğunun altını çizdiler. Yetkililer bunun dışında özel araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade ettiler."
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