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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastiği takma ücreti ne kadar?

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Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastiği takma ücreti ne kadar?

Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber, kış lastiği uygulaması için sürücülerin hazırlıkları başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de ticari ve yolcu taşıtlarının takması zorunlu olan kış lastikleri ya da kar lastiği uygulaması, Resmi Gazete'de belirlenen tarihte başlayacak. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastiği takma ücreti ne kadar? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

Kış şartlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin araç güvenliği sağlayan kış lastiği zorunluluğu, bu sene de uygulamaya konulacak. Kış lastiği takmayan araç sürücülerine ise para cezası uygulanacak. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman hangi tarihte başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte, 2019 kış lastiği uygulamasıyla ilgili detaylar.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Araçların denetimi, bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

KIŞ LASTİĞİ NE KADAR?

Kış lastiği takma ücreti 60 liradan başlıyor. Lastik oteli hizmetini kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil olmak üzere 200 lirayı buluyor.

Otomobil grubu binek lastikleri en ucuzu 250 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişebilir.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

LASTİK ÖMRÜNE DİKKAT

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, trafiğin daha güvenli seyredebilmesi, olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişimi kadar, alınan lastiğe de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğine işaret eden Erkoç, araçta kullanılan lastiklerin de mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.

Erkoç, sürücülerin 1 Aralık'tan önce lastik değişimlerini yapmaları önerisinde bulunarak, lastik değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şunları söyledi:

"Lastik ömrüne dikkat edin. Kışlık ya da yazlık lastik alınırken tarihine de mutlaka bakılmalı. Çünkü lastiğin hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder, balans da tutmaz. Sıfır lastikler depolarda çok bekletildiğinde deformasyona uğrayabilir. Lastiğin ortalama ömrü 40 bin kilometredir, buna dikkat edilmeli. Zaten rot balansa gittiğinde bunun bilgisi de alınabilir. Kazaların sebeplerinin başında lastikler gelmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızı uyarıyoruz ve bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz."

En önemli noktalar nelerdir?

Bir lastiğin ömrünün ne kadar olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bir lastiğin ömrü ve kilometre performansı lastiğin tasarımı, sürücünün alışkanlıkları, iklim, yol koşulları ve lastik bakımı gibi faktörlerin bir kombinasyonuna bağlıdır.

Önemli birkaç kilometre taşı ve ipucu:

1- Beş yılı aklınızda tutun

Beş veya daha fazla yıl kullanıldıktan sonra lastiklerinizin yılda en azından bir kere bir uzman tarafından ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi gerekmektedir.

2- On yıl azami süredir

Lastikler üretim tarihinden itibaren on yıl boyunca değiştirilmemiş ise, kullanılabilir durumda görünüyor ve sırt aşınma göstergesine kadar aşınmamış olsalar bile, Michelin tedbir olarak yeni lastiklerle değiştirilmesini önermektedir. Bu husus yedek lastikler için de geçerlidir.

3- Düzgün bakım lastiğin ömrünü uzatır

Lastiklerinizin hava basıncı, sırt aşınması, ayar ve benzeri bakımlarını iyi yaparsanız lastiklerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

Orijinal ekipman için araç üreticisinin lastik değiştirme önerilerine uyun.

Üretim tarihinin kontrol edilmesi için

Lastik yanağındaki DOT numarasına bakın.

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