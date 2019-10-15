Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kışlık lastikler ne zaman takılacak?
Yüz binlerce sürücü 'Kış lastiği ne zaman takılır?' sorusuna yanıt arıyor. Kışın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için takılan kış lastiklerinin bu yıl ne zaman takılacağı, son günlerde en çok merak edilenlerden oldu. Peki, Kış lastiği ne zaman takılır?
Ekim ayının gelmesiyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sorgulamalarını yoğunlaştıran araç sürücüleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor.
Bu bilgiler ışığında zorunlu kış lastiği uygulamasının bu yıl da aynı tarihler arasında uygulanacağı öngörülüyor.
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