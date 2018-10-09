Kış lastiği ne zaman takılır?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Ekim ayının gelmesiyle birlikte konu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sorgulamalarını yoğunlaştıran araç sürücüleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, Kış lastiği ne zaman takılır?
Yüz binlerce araç sahibi, "Kış lastiği ne zaman takılır?" sorusuna yanıt arıyor. Kışın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için takılan kış lastiklerinin ne zaman zorunlu olacağı, son günlerde en çok merak edilenlerde oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
DENETİM YAPILACAK
Bu tarih itibarıyla kış lastiği takmayan araç sahiplerine ceza uygulanacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak. Ekipler, bu yıl tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun kar lastiği takmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.
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