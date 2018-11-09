Kış lastiği ne zaman takılır? 2019 yeni kış lastiği tebliği!
Kış lastiği ne zaman takılır sorusu, sonbaharın son ayına girilmesinin ardından merakla araştırılmaya devam başlandı. Karayolunda seyredecek olan bazı araçlarda zorunlu olarak kılınan kış lastiği, bu yıl ne zaman takılacağı ile merak konusu oldu. Peki, 2019 yılında kış lastiği ne zaman takılacak? İşte, binlerce sürücüyü ilgilendiren konuyla ilgili bazı bilgiler
Kış lastiği ne zaman takılır sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başlandı. Tarih detayını merak eden vatandaşların merakla araştırdığı kış lastiği ne zaman takılır sorusu, resmi mercilerin yayımladığı bilgilere göre yanıt buldu. İşte, güncel gelişmeler ve kış lastiğinin 2019 yılında takılacağı süreç
KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
VALİLİKLERE KIŞ LASTİĞİ TEBLİĞİ
2018 Kasım ayında yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak.
Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.
Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak.
Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.
Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.
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