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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.12.2018 - 01:33, Son Güncelleme:

Kış Gündönümü Google tarafından doodle oldu! 21 Aralık ekinoksu nedir?

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Kış Gündönümü Google tarafından doodle oldu! 21 Aralık ekinoksu nedir?

Kış Gündönümü nedir sorusu birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, 21 Aralık tarihine özel, yılın ilk kış günü amacıyla doodle hazırladı. 21 Aralık tarihinde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede en uzun gece, Güney yarım kürede en uzun gün yaşanır. İşte, 21 Aralık ekinoksu hakkında bilinmeyenler.

21 Aralık, Miladi takvime göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Coğrafi olarak Kuzey yarım küre için kış solstisi (gün dönümü), Güney yarım küre için ise yaz solstisi (gün dönümü) dir. Kış gün dönümünde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede en uzun gece, Güney yarım kürede en uzun gün yaşanır. Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

DİĞER EKİNOKS VE GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks)

Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü)

Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks)

Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.

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