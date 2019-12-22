Kış gün dönümü nedir? Gün dönümü ne demek?

Kış gün dönümü, güneşin en güney pozisyonunda göründüğü, Oğlak Dönencesi'nin tropik tepesinde doğrudan tepeye çıktığı Kuzey yarımkürede yılın en kısa gününü işaret eder. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürenin tam tersi. Orada, yılın en uzun gününü ve Arjantin, Namibya ve Yeni Zelanda gibi yerlerde yaz başlangıcını işaret ediyor.

GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gün dönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.

EKİNOKS TARİHLERİ



23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.



21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP'TA YAŞANACAK

Kuzey yarım kürede kış gün dönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19’da gerçekleşecek.

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. Ülkemizde en uzun gece ise Kuzey’deki Sinop’ta yaşanacak.