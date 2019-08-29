Kırtasiye parası ne zaman yatar?
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de kırtasiye parası oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle kırtasiye parasının ödeneceği tarih gündemdeki yerini koruyor. Peki, bu yıl kırtasiye parası ne zaman yatacak?
Her yıl eğitim öğretim döneminin başında eğitim çalışanlarına ödenen eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) bu yıl da okulların açılmasına kısa bir süre kala hesaplara yatacak. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göre kırtasiye paralarının tarihinin farklılık göstermesi beklense de ay sonuna kadar ödemelerin tamamlanacağı tahmin ediliyor. Peki, kırtasiye parası ne zaman yatar?
Öğretmenler dışında okul ve eğitim kurumlarında eğitime katkı sağlayan Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı'ndaki personellerin de alabileceği kırtasiye parası, geçtiğimiz yıllarda şu tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı;
2017'de okullar 18 Eylül'de açılmış, kırtasiye ödemeleri ise 11 Eylül'de yapılmıştı.
2018'de okullar 17 Eylül'de açılmış, kırtasiye ödemeleri ise 10 Eylül'de yapılmıştı.
Bu bilgiler ışığında 2019 yılında okulların 9 Eylül tarihinde açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin 2 Eylül tarihinde yapılacağı söylenebilir.
KIRTASİYE ÜCRETLERİ NE KADAR YATIRILACAK?
Kırtasiye ücretleri, bu yıl 1.180 lira olarak hesaplara yatırılacak. Öğretmenliğe yeni başlayan personeller, göreve başladıkları tarih itibariyle kırtasiye ücreti almaya hak kazanacak. Birinci dönem bitmeden hazırlık ödeneğinin yüzde 75'i tutarında, dönem arasında göreve başlayanlar için ise yüzde 50 tutarında ödeme yapılacak.
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