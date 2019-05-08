Kırşehir’de iftar saat kaçta yapılacak? Kırşehir iftar saatleri ve 10 günlük imsakiye bilgisi
İftar saatleri hakkında bilgi almak isteyen Kırşehir sakinleri, internet üzerinden Diyanet’in imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Kırşehir iftar saatleri, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından iftar saatleri yaklaşırken araştırılıyor. Peki, Kırşehir’de iftar vakti saat kaçta? İşte, o detaylar
Kırşehir ve çevre ilçelerde iftar saatleri Diyanet’in yayımladığı imsakiye aracılığıyla sorgulanıyor. Binlerce kişinin emin olmak için araştırdığı Kırşehir iftar saati, 2019 imsakiyesi üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, 10 günlük iftar saatleri ve imsakiye bilgileri
Kırşehir'de iftar, bugün 19.49'da açılacak. 10 günlük iftar saatleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|08.05.2019
|03:53
|19:49
|21:20
|09.05.2019
|03:52
|19:50
|21:21
|10.05.2019
|03:50
|19:51
|21:23
|11.05.2019
|03:49
|19:52
|21:24
|12.05.2019
|03:47
|19:53
|21:25
|13.05.2019
|03:46
|19:54
|21:27
|14.05.2019
|03:44
|19:55
|21:28
|15.05.2019
|03:43
|19:56
|21:29
|16.05.2019
|03:42
|19:57
|21:31
|17.05.2019
|03:40
|19:57
|21:32
Yorumları Göster
Yorumları Gizle