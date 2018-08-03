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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.08.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Kırmızıya dönen göl şaşırttı

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Kırmızıya dönen göl şaşırttı

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalında bulunan Karın Gölü, kırmızıya bürününce bölge halkını tedirgin etti. Kanlı ay tutulmasından sonra gölün bu hale geldiğini iddia eden bölge halkı, yaşanan doğa olayı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sudaki planktonların yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte kırmızı bir renge bürünebildiğini söyledi.

Alanya'nın Çakallar Mahallesi Söbiçemen Yaylası’ndaki Karın Gölü'nde ürküten bir manzara ortaya çıktı. Göldeki renk değişikliğinin geçtiğimiz gün yaşanan kanlı ay tutulmasının sonrasına denk gelmesi köylüleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar kanlı ay tutulmasından önce gölün gayet normal olduğunu ancak sabah uyandıklarında bu manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

"PLANKTONLARIN RENK DEĞİŞTİRMESİ"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, göllerde tuz yoğunluğunun artmasına bağlı olarak, sudaki planktonların yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte kırmızı bir renge bürünebildiğini söyledi. Bu olayın Karın Gölü'nde de yaşanmış olabileceğine dikkati çeken Prof.Dr. Gökoğlu, yaşanan olayın gayet doğal olduğunu, bir tehlike bulunmadığını, Akdeniz ve çevresindeki göllerde bu tür olayların zaman zaman yaşandığını sözlerine ekledi.

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