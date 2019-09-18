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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kırmızıda ölüme en üst sınırdan 9 yıl

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Kırmızıda ölüme en üst sınırdan 9 yıl

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Meril Çiğdem Durmuş’a (22), bisikletiyle giderken kırmızı ışık ihlali yaparak çarparak ölümüne neden olan sürücü Haydar Ayas, 6 yıl süren yargılama sonucunda 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayas, önceki gün tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu.

Amerika’da eğitim görme hayalleri kuran Meril Çiğdem Durmuş, 8 Temmuz 2013 tarihinde Çankaya Çayyolu’nda bisikletiyle yaya yolundan geçerken özel bir şirkette şoför olarak çalışan Haydar Ayas yönetimindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

ANNE ÜZÜNTÜDEN İNTİHAR ETMİŞTİ

Olay yeri tutanağında, sürücü Ayas’ın Meril’in bisikletine yaya bandı üzerinde çarptığı belirtildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen sürücü kusurlu bulundu.

Bu süreç devam ederken kızının acısına dayanamayan anne Meral Durmuş, olaydan 8 ay sonra intihar etti. Anne Durmuş Karşıyaka mezarlığında kızının yanında toprağa verildi. Davanın görüldüğü Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi, emsal teşkil edecek bir karar imza attı. Mahkeme, sürücü Haydar Ayas’ın, “taksirli olarak ölüme neden olmaktan 6 yıl, bilinçli taksir nedeniyle de cezanın yarı oranında artırılarak 9 yıl ile cezalandırılmasına” karar verdi. Sürücüye en üst sınırdan ceza veren mahkeme, indirim hükümlerini de uygulamadı. Ayas’ın ehliyetine de mahkeme kararıyla 3 yıl el konuldu. Tutuksuz yargılanan sürücü Ayas, mahkemenin kararını temyize götürdü.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sürücüye verilen 9 yıllık cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Yargıtay’ın bozma kararına rağmen Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi ilk verdiği kararında direndi. Sürücü Haydar Ayas’ın tekrar temyiz başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı “onama” istekli olarak dosyayı, Yargıtay Birinci Başkanlığı’na, oradan da Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dosyayı yeniden yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay 12. Ceza Dairesine iletti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, verdiği bozma kararını yerinde bularak, dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderdi.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkeme olan Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını oy çokluğu ile onadı. Böylece sürücü Haydar Ayas’a verilen 9 yıl hapis cezası kesinleşti. Cezanın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması üzerine tutuksuz yargılanan sürücü Ayas, önceki gün tutuklanarak, Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

‘RUHUNU AZ DA OLSA RAHATLATMIŞTIR’

Meril Çiğdem’in amcası Bayram Durmuş, “Bu karar sevgili kızımız Meril’i geri getirmeyecek elbette ama eminiz ki canını sebepsiz alan sürücüye verilen ceza, ruhunu az da olsa rahatlatmıştır. Bu karar tüm sürücülerde yayalara, bisikletlilere, motorsikletlilere, diğer araçlara karşı daha dikkatli olma bilincini arttıracaksa tesellimiz bu olacaktır. Ölümlü trafik kazalarında hafifletici sebeplere sığınılarak genellikle 3-5 yıl arasında ceza verilmektedir. Oysa cezanın ağırlığının suç işlemeyi önemli ölçüde gerilettiğini biliyoruz. Bu ceza örnek ve emsal olacak bir karar” dedi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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