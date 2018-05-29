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    Kırmızıda ezdi geçti serbest

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    29.05.2018 - 22:53 | Son Güncelleme:

    TUZLA’da, kırmızı ışıkta geçerek, kalite mühendisi Kerem Ali Bakacak’ın (28) kullandığı otomobili altına alıp 30 metre sürükleyen TIR sürücüsü Afer Demir 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı erteleyen Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın ehliyetinin de 8 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.

    22 Ekim 2016’da yaşanan kazada Anadolu Yakası Organize Sanayi Sitesi önündeki ışıklarda, bir nakliyat firmasına ait Afer Demir yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta durmayarak bu sırada kendisine yeşil ışık yanınca hareket eden Kerem Ali Bakacak yönetimindeki otomobile hızla ortadan çarpmıştı.

    Otomobili yaklaşık 30 metre sürükleyen ve hiç fren yapmadan yoluna devam eden TIR, duvara çarparak durabilmişti.

    Kazada ağır yaralanarak vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve uzun bir tedavi süreci yaşayan Bakacak karar sonrası şunları söyledi: “Kırmızı ışıkta başıma gelen ve mucize eseri hayatta kaldığım böyle vahim bir olayın tekrar yaşanmaması için hukuki bir yola başvurmuştum. Çünkü çektiğim acıların, başkalarının başına gelmemesi için üstüme düşen görev buydu. 8 ay süreyle bu kişinin ehliyetine el konuldu ancak 8 ay sonra tekrar direksiyon başına geçecek. Bu kişi şeker hastası ve direksiyonda uyuyor. Bunu mahkeme de biliyor. 8 ay sonra aynı kişi tarafından başkasının başına böyle bir olay gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir?”

    Etiketler: Trafik kazası , Tuzla , gazetehaberleri , gündem
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