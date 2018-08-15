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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.08.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

Kırmızı listeye nokta atışı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Kırmızı listeye nokta atışı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı’nın dün ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Kuzey Irak’ın Sincar bölgesi sözde sorumlusu ve PKK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Özden, kırmızı listede olup sınır ötesinde düzenlenen anlık hava harekâtıyla etkisiz hale getirilen ilk isim oldu.

OPERASYONUN ADI: ŞEHİT BEBEK BEDİRHAN
Operasyona, PKK’nın 2 Ağustos’ta Hakkâri Yüksekova’da düzenlediği hain saldırıda annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık bebek Mustafa Bedirhan Karakaya’nın adı verildi.

Edinilen bilgiye göre istihbarat birimleri, 1952 doğumlu, terör örgütünün üst düzey isimlerinden İsmail Özden’in yaklaşık iki hafta önce Sincar sorumlusu olarak atandığını ve Kandil’den gelip bölgede hareket halinde olduğunu tespit etti.

Yakın takibe alınan Özden’in bulunduğu yerler en ince ayrıntısına kadar tespit edilip koordinatları belirlendi. Özden’in ve bir grup teröristin bulunduğu mevki dün bir kez daha tespit edilip insansız hava araçlarınca (İHA) işaretlendi.

Kırmızı listeye nokta atışı


LAZER GÜDÜMLÜ BOMBAYLA VURULDU
Düzenlenen hava harekâtında lazer güdümlü bombayla Özden’in de aralarında bulunduğu grup vurularak etkisiz hale getirildi. Özden’le birlikte 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor. Operasyonun tarihinin, terör örgütü PKK’nın 34 yıl önce 15 Ağustos 1984’de düzenlediği Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla aynı tarihe denk getirilmesi dikkat çekti.

Kırmızı listeye nokta atışı

Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden PKK yürütme konsey üyesi

 

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Son 24 saatte ne oldu? (15.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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