Kırmızı listeye nokta atışı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı’nın dün ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Kuzey Irak’ın Sincar bölgesi sözde sorumlusu ve PKK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Özden, kırmızı listede olup sınır ötesinde düzenlenen anlık hava harekâtıyla etkisiz hale getirilen ilk isim oldu.
OPERASYONUN ADI: ŞEHİT BEBEK BEDİRHAN
Operasyona, PKK’nın 2 Ağustos’ta Hakkâri Yüksekova’da düzenlediği hain saldırıda annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık bebek Mustafa Bedirhan Karakaya’nın adı verildi.
Edinilen bilgiye göre istihbarat birimleri, 1952 doğumlu, terör örgütünün üst düzey isimlerinden İsmail Özden’in yaklaşık iki hafta önce Sincar sorumlusu olarak atandığını ve Kandil’den gelip bölgede hareket halinde olduğunu tespit etti.
Yakın takibe alınan Özden’in bulunduğu yerler en ince ayrıntısına kadar tespit edilip koordinatları belirlendi. Özden’in ve bir grup teröristin bulunduğu mevki dün bir kez daha tespit edilip insansız hava araçlarınca (İHA) işaretlendi.
LAZER GÜDÜMLÜ BOMBAYLA VURULDU
Düzenlenen hava harekâtında lazer güdümlü bombayla Özden’in de aralarında bulunduğu grup vurularak etkisiz hale getirildi. Özden’le birlikte 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor. Operasyonun tarihinin, terör örgütü PKK’nın 34 yıl önce 15 Ağustos 1984’de düzenlediği Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla aynı tarihe denk getirilmesi dikkat çekti.
Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden PKK yürütme konsey üyesi
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