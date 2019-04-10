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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kırmızı listeye bir ‘pençe’ daha

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Kırmızı listeye bir ‘pençe’ daha

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta ağırlıklı hava harekâtlarıyla sürdürdüğü ‘Pençe Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe daha indirdi.

Örgütün sözde ‘özel güç’ olarak tanımladığı terör birliklerinden sorumlu, kırmızı listedeki elebaşlarından ‘Savaş Porsipi’ kod adlı Mehmet Soysüren hava harekâtıyla öldürüldü. Terör örgütü sözde özel gücünü, Özel Kuvvetler’in (Bordo Bereliler) nokta operasyonlarına karşı koymak için kurduğunu açıklamıştı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnsansız Hava Araçları (İHA), Soysüren’in izini Sinath-Haftanin bölgesinde tespit etti. İHA’lar, Soysüren’i üç gün boyunca takip etti. Terörist elebaşının günlük hareket alanı yakından mercek altına alınıp değerlendirildi. Üçüncü gün sonunda Soysüren’in bulunduğu yerin koordinatlarına F-16’ların düzenlediği hava harekâtı sonucu terörist elebaşının öldürüldüğü tespit edildi.

DARBE ÜSTÜNE DARBE

21 Mart’ta da TSK ve MİT’in ortak operasyonu sonucu PKK’nın elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından olan, sözde ‘örgütün dışişleri bakanı’ diye bilinen, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde ‘kırmızı’ kategoride bulunan Rıza Altun ve beraberindekiler vurulmuştu. Bu operasyonda ağır şekilde yaralanan Altun’un akıbeti belirlenemezken, PKK’nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Mikail Özdemir, sözcüsü Emrullah Dursun ve Kandil bölgesi sorumlusu Ali Aktaş etkisiz hale getirilmişti. Geçen yıl 15 Ağustos’ta da yine TSK ve MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, sözde KCK yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.

 

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