Kırmızı listeye bir ‘pençe’ daha
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta ağırlıklı hava harekâtlarıyla sürdürdüğü ‘Pençe Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe daha indirdi.
Örgütün sözde ‘özel güç’ olarak tanımladığı terör birliklerinden sorumlu, kırmızı listedeki elebaşlarından ‘Savaş Porsipi’ kod adlı Mehmet Soysüren hava harekâtıyla öldürüldü. Terör örgütü sözde özel gücünü, Özel Kuvvetler’in (Bordo Bereliler) nokta operasyonlarına karşı koymak için kurduğunu açıklamıştı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnsansız Hava Araçları (İHA), Soysüren’in izini Sinath-Haftanin bölgesinde tespit etti. İHA’lar, Soysüren’i üç gün boyunca takip etti. Terörist elebaşının günlük hareket alanı yakından mercek altına alınıp değerlendirildi. Üçüncü gün sonunda Soysüren’in bulunduğu yerin koordinatlarına F-16’ların düzenlediği hava harekâtı sonucu terörist elebaşının öldürüldüğü tespit edildi.
DARBE ÜSTÜNE DARBE
21 Mart’ta da TSK ve MİT’in ortak operasyonu sonucu PKK’nın elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından olan, sözde ‘örgütün dışişleri bakanı’ diye bilinen, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde ‘kırmızı’ kategoride bulunan Rıza Altun ve beraberindekiler vurulmuştu. Bu operasyonda ağır şekilde yaralanan Altun’un akıbeti belirlenemezken, PKK’nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Mikail Özdemir, sözcüsü Emrullah Dursun ve Kandil bölgesi sorumlusu Ali Aktaş etkisiz hale getirilmişti. Geçen yıl 15 Ağustos’ta da yine TSK ve MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, sözde KCK yürütme konseyi üyesi ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.
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