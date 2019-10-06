Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla kış üstlenmesine geçemeyen terör örgütü PKK’nın, Tunceli kırsalında kış barınması için yeni arayışlar içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
MİT’in istihbarat desteği sağladığı operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonda Pülümür kırsalında sıkıştırılan biri kadın 2 terörist öldürüldü. Yapılan incelemede öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından başına 4 milyon lira konulan ve ’aranan teröristler listesinin’ Kırmızı Kategorisi’nde yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Ayten Ene olduğu ortaya çıktı. Ene’nin terör örgütü PKK’nın Türkiye içerisindeki en üst düzey yöneticilerden biri olduğu belirlendi. Aynı operasyonda öldürülen diğer kişinin ise başına 300 bin lira ödül konularak ‘Gri Liste’de aranan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan olduğu öğrenildi.
KUZEY IRAK’TA DA 17 TERÖRİST ÖLÜ
Öte yandan Irak’ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla da 17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından duyurduğu operasyonla, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.
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