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    Kırmızı listedeki PKK'lı terörist öldürüldü

    AA
    12.04.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

    Kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet'in 6 Nisan'da etkisiz hale getirildiği belirlendi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Arananlar Kırmızı Liste’de yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet, 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur' operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup etkisiz hale getirilen grubun ise PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendi. Diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

    Etiketler: gündem
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